Как Дженна Ортега изменилась ради роли Уэнсдей

Восемь интересных фактов об образе популярной актрисы.

Двадцатилетняя актриса Дженна Ортега стала настоящим открытием в киноиндустрии 2022 года после роли Уэнсдей Аддамс в сериале «Уэнсдей». Миллионы фанатов по всему миру считают девушку идеалом красоты. Однако чтобы соответствовать роли, Ортеге пришлось во многом измениться. Разбираем основные трансформации во внешности девушки для съемок в одном из самых популярных сериалов на Netflix.

Диета

Два месяца назад вышло интервью с Дженной Ортегой, в котором она комментирует топ самых популярных вопросов в интернете о своей жизни. На вопрос о питании звезда рассказала, что она придерживалась веганства на протяжении долгого времени, но отказалась от такой диеты, когда переехала в Румынию для съемок «Уэнсдей». «В Румынии еда очень отличается от привычной мне, и она не соответствовала моим пищевым потребностям. Поэтому я снова начала есть рыбу, и сейчас я пескетарианка», — рассказала Ортега.

Фото Global Look Press

Напомним, что пескетарианство (итал. pesce — рыба) — это вид питания, придерживаясь которого, человек отказывается от употребления в пищу мяса и птицы. Допускается рыба, крабы и моллюски. Большая часть пескетарианцев также едят яйца и молочные продукты, однако некоторые отказываются и от них. Согласно статистике, в мире около 3% людей придерживаются пескетарианства.

Фигура

Кроме изменений в диете, для роли Уэнсдей Аддамс Ортега потеряла несколько килограммов. Постоянная физическая активность, тренировки и подготовка к съемкам помогли девушке похудеть. Ради сцен с фехтованием и стрельбой из лука актрисе пришлось освоить эти виды спорта.

Фото Global Look Press

Однако тренироваться Ортега начала не ради роли в популярном сериале: девушка долгое время играла в футбол и даже всерьез задумывалась бросить карьеру актрисы ради будущего на поле.

Осанка

«Моя осанка значительно улучшилась за время работы над ролью Уэнсдей Аддамс, потому что я постоянно следила за тем, чтобы держать спину ровно», — сказала Ортега в интервью Teen Vogue.

Также Дженна поделилась секретом уникальной походки Уэнсдей: не совершать лишних движений руками при ходьбе и во время разговора.

Взгляд

Зрители сериала были очарованы немигающим взглядом актрисы, который пугает и восхищает одновременно. В самом начале съемок в одном из дублей Ортега не моргнула ни разу, что впечатлило режиссера сериала Тима Бертона.

С того дубля особый немигающий взгляд, как в фильмах Стенли Кубрика, стал специфической «фишкой» героини Ортеги. Для создания такого образа Дженна училась полностью расслаблять лицо и не мигать на протяжении всего дубля.

Манера речи

Уэнсдей Аддамс говорит довольно формальным голосом. Чтобы создать этот эффект, Ортеге пришлось поменять манеру того, как она говорит в обычной жизни. В то же время в драматичных сценах актриса намеренно добавляла эмоциональности в голос героини, чтобы подчеркнуть, что Уэнсдей Аддамс — тоже человек, способный чувствовать и переживать.

Режим дня

Для съемок в главных ролях фильмов и сериалов актерам часто приходится менять привычный им график. В интервью Teen Vogue Ортега рассказала об изменениях в привычном режиме для съемок сериала. Актрисе приходилось вставать в 4:30 и спустя час выезжать на съемки, которые начались в 08:30. Съемочный день длился 12 часов.

«На съемках мы ели только тогда, когда выпадала возможность», — призналась звезда. До 20:00 Дженна была занята съемками и репетициями. Такого графика девушка придерживалась на протяжении восьми месяцев.

Новая прическа

При подготовке к съемкам стилисты пробовали разные прически, чтобы создать образ Уэнсдей. Самым интересным вариантом создатели сериала сочли накладную челку, и Ортега сама предложила стилистам сделать такую стрижку на ее волосах. Тиму Бертону показалось, что именно такая вариация знаменитой прически Уэнсдей Аддамс наиболее соответствует внешности актрисы.

Кожа

Соседка Уэнсдей по комнате Энит Синклер так говорит в начале фильма о внешности своей новой подруги: «Ты выглядишь немного бледной». «У Уэнсдэй просто аллергия на цвета», — отвечает мать девочки. Действительно, одна из основных черт образа героини — бледность, которая контрастирует с черными волосами, макияжем и одеждой.

«Я провела так много времени в Румынии зимой, что, кажется, потеряла весь меланин. В один момент визажисты просто перестали делать мне макияж, потому что я и сама выглядела достаточно бледной», — признается актриса.

Мы уверены, что это еще не все изменения, которые произошли с Дженной Ортегой за время съемок в нашумевшем сериале. За всеми внешними трансформациями стоит большая внутренняя работа, которой и занималась актриса. Несмотря на то, что Дженна покорила сердца тысяч зрителей, девушка не теряет голову от успеха и продолжает работать над собой.

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