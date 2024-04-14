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Каннский кинофестиваль 2024: главные премьеры фильмов, номинанты и лауреаты
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

7 мин.

Главные фильмы, которые покажут на Каннском кинофестивале в 2024 году

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Кадр из фильма «Партенопа»
Фото Кадр из фильма «Партенопа»
Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Фото Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Кадр из фильма «О, Канада»
Фото Кадр из фильма «О, Канада»
Кадр из фильма «Виды доброты»
Фото Кадр из фильма «Виды доброты»
Кадр из фильма «Ученик»
Фото Кадр из фильма «Ученик»
Логотип фильма «Мегалополис»
Фото Логотип фильма «Мегалополис»
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В этом году Каннский фестиваль пройдет с 14 по 25 мая, а жюри основного конкурса возглавит Грета Гервиг («Леди Берд», «Барби»). Рассказываем о самых интересных фильмах, которые уже совсем скоро покажут на Лазурном берегу.

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Мегалополис

Год: 2024.
Страна: США.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В главных ролях: Джанкарло Эспозито, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Шайа ЛаБаф, Адам Драйвер.

Логотип фильма «Мегалополис»
Фото Логотип фильма «Мегалополис»

В этом году за главный приз Канн поборется оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Впервые он попал в поле зрение европейского кинофестиваля в 1967 году с лентой «Ты теперь большой мальчик», но тогда победа досталась «Фотоувеличению» Микеланджело Антониони. Однако уже в 1974 году Коппола получил «Золотую пальмовую ветвь» с картиной «Разговор», а пять лет спустя повторил успех с культовым фильмом «Апокалипсис сегодня».

«Мегалополис» ознаменует возвращение режиссера на большие экраны (последний полнометражный проект Копполы — детективный хоррор «Между» — вышел в далеком 2011 году). Над новинкой кинематографист работал более 40 лет: к работе над сценарием он приступил еще в 1983-м, а съемки начались лишь в 2022-м. Известно, что действие фильма развернется в альтернативном Нью-Йорке после разрушительного катаклизма, а в центре истории окажется молодой архитектор, который задумает превратить город в утопию.

Ученик

Год: 2024.
Страна: США, Дания, Ирландия, Канада.
Режиссер: Али Аббаси.
В главных ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован, Эмили Митчелл.

Кадр из фильма «Ученик»
Фото Кадр из фильма «Ученик»

Режиссер иранского происхождения Али Аббаси, который снял два эпизода телехита «Одни из нас» с Педро Паскалем, — тоже отнюдь не новичок в Каннах. В 2018 году он победил в секции «Особый взгляд» с картиной «На границе миров», а в 2022-м участвовал уже в основном конкурсе с криминальным триллером «Убийца «Священный паук».

Теперь же Аббаси включится в борьбу за «Золотую пальмовую ветвь» с биографической драмой о молодости Дональда Трампа. Главная роль в фильме досталась Себастиану Стэну, знакомому зрителям по образу офицера Баки Барнса из киновселенной Marvel. Стоит отметить, что недавно актер блеснул на другом престижном смотре: в Берлине Стэн получил «Серебряного медведя» за роль в ленте «Другой человек».

Виды доброты

Год: 2024.
Страна: Ирландия, Великобритания.
Режиссер: Йоргос Лантимос.
В главных ролях: Эмма Стоун, Маргарет Куолли, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Хантер Шафер.

Кадр из фильма «Виды доброты»
Фото Кадр из фильма «Виды доброты»

Греческий режиссер Йоргос Лантимос не раз участвовал в Каннском кинофестивале: в 2009 году — с психологической драмой «Клык» (лауреат программы «Особый взгляд»), в 2015-м — с «Лобстером» (Приз жюри), а в 2017-м — с «Убийством священного оленя» (награда за лучший сценарий). Кроме того, его последний фильм «Бедные-несчастные» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и принес Эмме Стоун второй «Оскар».

Американская актриса стала новой музой Лантимоса и, конечно же, сыграла в его новой работе «Виды доброты». Также в ней снялись Маргарет Куолли и Уиллем Дефо, до этого засветившиеся и в «Бедных-несчастных», звезда «Эйфории» Хантер Шафер, номинант на «Оскар» Джесси Племонс и многие другие. Сценаристом антологии, которая будет состоять из трех историй, выступил Эфтимис Филиппу, уже работавший с Лантимосом над его предыдущими проектами.

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О, Канада

Год: 2024.
Страна: Пол Шредер.
Режиссер: Эмилия Перес.
В главных ролях: Ричард Гир, Джейкоб Элорди, Ума Турман, Майкл Империоли, Кристин Фросет.

Кадр из фильма «О, Канада»
Фото Кадр из фильма «О, Канада»

Не менее именитый участник основного конкурса Канн-2024 — это Пол Шредер: именно он написал сценарии к «Таксисту» и «Бешеному быку» Мартина Скорсезе, за что был номинирован на «Золотой глобус». В копилке кинематографиста также имеются номинация на «Оскар» и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. Что касается Каннского смотра, то Шредер боролся за главную награду дважды: в 1985 году — с фильмом «Мисима: Жизнь в четырех главах» и в 1988-м — с «Патти Херст».

В этом году режиссер представит на суд жюри драму «О, Канада» об умирающем от рака режиссере-документалисте, который соглашается на последнее интервью. Центрального персонажа сыграл Ричард Гир, а вот его более молодую версию — Джейкоб Элорди, звезда сериала «Эйфория» и исполнитель роли Элвиса Пресли в байопике «Присцилла».

Эмилия Перес

Год: 2024.
Страна: США, Мексика.
Режиссер: Жак Одиар.
В главных ролях: Зои Салдана, Эдгар Рамирес, Селена Гомес, Карлос Гаскон, Адриана Пас.

Кадр из фильма «Эмилия Перес»
Фото Кадр из фильма «Эмилия Перес»

Французский режиссер Жак Одиар — еще один неоднократный участник Каннского кинофестиваля: главный приз смотра он получил в 2015 году с криминальной драмой «Дипан», однако к тому времени он уже успел заработать и Гран-при жюри («Пророк»), и награду за лучший сценарий («Никому не известный герой»). В 2018-м Одиар покорил и Венецию: вестерн «Братья Систерс» с Хоакином Фениксом принес ему «Серебряного льва» за лучшую режиссуру.

Его новая работа «Эмилия Перес» описывается как криминальный мюзикл, главные роли в котором исполнили звезда франшиз «Стражи галактики» и «Аватар» Зои Салдана и поп-певица Селена Гомес, известная любителям сериалов по комедийному детективу «Убийства в одном здании».

Партенопа

Год: 2024.
Страна: Италия, Франция.
Режиссер: Паоло Соррентино.
В главных ролях: Гари Олдман, Стефания Сандрелли, Луиза Раньери, Изабелла Феррари, Сильвио Орландо.

Кадр из фильма «Партенопа»
Фото Кадр из фильма «Партенопа»

Поборется за «Золотую пальмовую ветвь» и итальянский режиссер Паоло Соррентино. Впервые он приехал в Канны в 2004 году с криминальной мелодрамой «Последствия любви», а уже в 2008-м получил первую награду смотра (Приз жюри за байопик «Изумительный»). За годы карьеры Соррентино также завоевал «Оскар» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке» («Великая красота») и несколько призов Венецианского кинофестиваля («Рука бога»).

Название его нового фильма «Партенопа» отсылает к древнегреческой мифологии (так звали одну из сирен), однако действие развернется в Неаполе во второй половине XX века. Большая часть актерского состава отведена итальянцам, и все же одна из главных ролей досталась оскароносному британцу Гари Олдману.

Горизонты: Часть 1

Год: 2024.
Страна: США.
Режиссер: Кевин Костнер.
В главных ролях: Кевин Костнер, Джена Мэлоун, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Изабель Фурман.

Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Фото Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»

Вне конкурса в Каннах покажут первую часть вестерна «Горизонты». Режиссером, автором сценария, продюсером и исполнителем главной роли выступил Кевин Костнер. Также в картине снялись Сэм Уортингтон (франшиза «Аватар»), Джена Мэлоун (франшиза «Голодные игры»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела») и многие другие. Российская премьера фильма «Горизонты: Часть 1» запланирована на 27 июня.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Год: 2024.
Страна: Австралия.
Режиссер: Джордж Миллер.
В главных ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Чарли Фрейзер, Том Берк, Нэйтан Джонс.

Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

И, пожалуй, самая громкая внеконкурсная премьера — это, конечно же, приквел постапокалиптического блокбастера «Безумный Макс: Дорога ярости». Экшен-фильм «Фуриоса» посвящен юности однорукой воительницы, которую вместо Шарлиз Терон теперь играет Аня Тейлор-Джой. В режиссерском кресле — по-прежнему Джордж Миллер, снявший оригинальную трилогию с Мелом Гибсоном, а главная мужская роль закреплена за звездой киновселенной Marvel Крисом Хемсвортом.

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