«Я не пытаюсь быть героем. Я злодей». Что показали во второй серии второго сезона «Локи»

На Disney+ вышел второй эпизод второго сезона «Локи». Рассказываем, чем закончилась первая серия и что произошло в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась первая серия второго сезона «Локи»

После освобождения мультивселенной Локи, Мобиус, охотница B-15 и У.Б. пытались стабилизировать положение TVA и состояние главного героя, которого постоянно уносило во времени. После сложной и опасной миссии Локи получилось спасти, но работа по адаптации Управления временными изменениями к новой реальности еще не закончена.

Генерал Докс, охотник X5 и другие сотрудники TVA отправились (предположительно) искать Сильвию, чтобы героиня ответила за то, что совершила: открытие мультивселенной — главный кошмар Управления временными изменениями. Локи и Мобиус хотят опередить охотников и найти Сильвию первыми.

Героиня скрывается в «Макдоналдсе» 80-х в попытке наконец обрести нормальную жизнь.

Сюжет второй серии второго сезона «Локи»

Через пространственно-временной портал Локи и Мобиус попадают в Лондон 1977 года. Немного осмотревшись, Вариант приходит к выводу, что Сильвии там нет, потому что вокруг слишком спокойно. По мнению Локи, в духе героини скрываться в апокалипсисах или зоне боевых действий (так Управление временными изменениями не могло ее найти). Мобиус предлагает не спешить с выводами, ведь они отследили таймпад охотника Х5, который был одним из тех, кому генерал Докс поручила поиск самого опасного Локи-варианта.

Внезапно аналитик и Вариант попадают на премьеру фильма «Заниак», главную роль в котором сыграл Брэд Вулф — охотник Х5. Локи и Мобиус попытались выяснить у него, что происходит, но охотник сбежал. B-15 удалось ненадолго его остановить (охотница притворилась фанаткой Вулфа).

С помощью магии Локи загоняет Х5 в тупик, но тот снова предпринимает попытку сбежать и попадает в компанию сурово настроенных панков. Они оказываются иллюзией, созданной Локи, чтобы задержать охотника.

Локи и Мобиус возвращают Х5 в TVA и помещают в карцер, а сами идут с модифицированным таймпадом охотника к местной техподдержке Уроборосу. Он говорит, что занят предотвращением темпорального коллапса, и дает аналитику инструкцию собственного авторства, предлагая найти все ответы там.

Охотница B-15 и Кейси решили, что Равонне помогает Мисс Минутка, и рассказали свою теорию аналитику и Варианту, которые тем временем пытались разобраться в инструкции Уробороса. Кейси дал понять, что знает о руководстве TVA больше и готов взять этот вопрос на себя.

Локи, Мобиус и B-15 отправились допрашивать охотника Х5. Он пытаться ими манипулировать (ни разу не клише!). Охотник назвал Локи неудачником, которому не стоит пытаться быть героем, и призвал Мобиуса узнать, из какой жизни его похитило TVA. Все сотрудники Управления временными изменениями — Варианты, которым стерли память, заставив работать на эту организацию.

Аналитик расстроился и пошел заедать горе лаймовым пирогом. Мобиус считает, что лучше не знать правды о своем прошлом до TVA. Локи в ответ рассуждает о важности выхода накопившегося гнева, вспоминая события «Мстителей». Затем герои возвращаются к главному вопросу серии: как заставить охотника Х5 рассказать им, где Сильвия.

У.Б. пытается исправить перегрузку временной прядильни, но у него не получается открыть защитные щиты. Персонаж в панике. Локи с Мобиусом идут на повторный допрос охотника Х5, на этот раз вооружившись скрипящим ретроаппаратом, устройством по формированию Кубов времени.

Все любят Уэса Андерсона, а создатели второго сезона «Локи» — особенно. В новых эпизодах TVA воссоздано в стиле его фильмов. У режиссера позаимствовано буквально все, от цветовой гаммы до привычки героев наблюдать за происходящим через бинокль, подзорную трубу или что-то вроде этого.

Во втором эпизоде «Локи» персонаж Оуэна Уилсона (актер учился с Андерсоном в университете, позже снялся в ряде его фильмов, а их сценарий «Семейки Тененбаум» был номинирован на «Оскар») смотрит на допрос Х5 через дверной иллюминатор.

Потом Локи вспоминает о том, что он Локи, говорит Х5: «Я не пытаюсь быть героем. Я злодей» и начинает пытать охотника. Поначалу Х5 не хочет говорить правду и призывает Варианта не отстаивать интересы TVA, потому что все, что происходит в Управлении, ненастоящее. Но в конце эксцентричного допроса он соглашается показать Локи и Мобиусу, где скрывается Сильвия.

У.Б. все еще в панике. Он сообщает B-15 и Кейси, что защитная дверь, ведущая к временной прядильне, заперта. Открыть ее может только Тот, кто остается, а он мертв (правда, у него есть множество альтернативных Вариантов).

Локи, Мобиус и охотник Х5 попадают в Брокстон 1982 года, где Сильвия уже адаптировалась, нашла работу в «Макдоналдсе» и живет спокойной жизнью. При встрече с Локи она ощущает смятение и угрозу собственному благополучию. Обо всем этом, конечно, приходится догадываться по контексту, потому что Софи ди Мартино до смешного кричащий мискаст с очень своеобразной манерой игры. Во втором сезоне это хотя бы не так сильно бросается в глаза (смена режиссера пошла сериалу на пользу, второй эпизод второго сезона «Локи» снимал Дэн Делиув), но разницу в уровне между ней и другими актерами проекта трудно не заметить.

Как бы там ни было, Локи просит Сильвию помочь ему разобраться с последствиями ее поступка. Героиня не хочет возвращаться в TVA, потому что ненавидит все, что связано с Управлением временными изменениями. Она обрела ту жизнь, о которой давно мечтала, и не хочет, чтобы в ней что-то менялось.

Но это невозможно: Х5 рассказывает Мобиусу, что эта линия времени скоро будет уничтожена. Сильвия зачаровывает охотника и узнает, что генерал Докс собирается удалить все временные ответвления. Персонажи стремятся ей помешать: после сражения Докс вместе с ее сторонниками задерживают, но миссия генерала уже привела к разрушительным последствиям.

В финале эпизода Кейси сообщает, что отследил таймпад Равонны, а Сильвия возвращается к обычной жизни. Героиня сохранила у себя таймпад Того, кто остается.