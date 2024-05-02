Во власти стихии: 8 фильмов-катастроф на любой вкус

Киноленты о природных и техногенных катаклизмах неизменно держат зрителей в напряжении не хуже изобретательных триллеров или хорроров. Персонажи подобных картин сталкиваются с цунами, землетрясениями, экстремально низкими температурами и другими стихийными бедствиями. Собрали несколько фильмов-катастроф — как полностью вымышленных, так и основанных на реальных событиях.

Титаник

Год: 1997.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Джеймс Кэмерон.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Титаник»

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года британский лайнер «Титаник», следовавший из Саутгемптона в Нью-Йорк, столкнулся с айсбергом и затонул в Северной Атлантике. Впоследствии эта история легла в основу культовой мелодрамы Джеймса Кэмерона с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях.

Фильм-катастрофа «Титаник» был отмечен одиннадцатью «Оскарами», став при этом одним из рекордсменов премии по количеству наград. Кроме того, именно эта лента стала первым в истории кинорелизом, преодолевшим в прокате отметку в один миллиард долларов.

Идеальный шторм

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Вольфганг Петерсен.

В главных ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Джон Си Райли, Дайан Лэйн, Уильям Фихтнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Идеальный шторм»

История, которая легла в основу драмы «Идеальный шторм», произошла уже в 1991 году, но по-прежнему в северной части Атлантического океана. В конце октября рыболовное судно «Андреа Гейл» попало в мощный шторм. Все шесть членов экипажа погибли, а корабль так и не был найден.

Киноверсию этих событий представил немецкий режиссер Вольфганг Петерсен. Роль капитана он доверил Джорджу Клуни, хотя изначально рассматривал Харрисона Форда или Мэла Гибсона. В итоге фильм получил BAFTA за визуальные эффекты, а также две номинации на «Оскар».

Послезавтра

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Роланд Эммерих.

В главных ролях: Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эмми Россам, Дэш Майок, Джей О. Сэндерс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Послезавтра»

В фильме-катастрофе Роланда Эммериха «Послезавтра» на Землю обрушиваются сразу несколько природных катаклизмов: пока в одних частях света бушуют торнадо, в других не прекращаются ливни. Тем временем Нью-Йорк накрывает огромной приливной волной, а следом на город надвигается мощнейший холодный циклон.

Противостоять стихии предстоит обычным школьникам, которые приехали в Нью-Йорк на научную олимпиаду. Один из них оказывается сыном ученого, который и предсказал эту климатическую катастрофу. В активе картины — BAFTA в категории «Лучшие визуальные эффекты» и кинопремия канала MTV в категории «Лучшая экшн-сцена».

Посейдон

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Вольфганг Петерсен.

В главных ролях: Джош Лукас, Курт Рассел, Джасинда Бэррэтт, Ричард Дрейфус, Эмми Россам.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из фильма «Посейдон»

Сняв после «Идеального шторма» исторический блокбастер «Троя», Вольфганг Петерсен вернулся к жанру «фильм-катастрофа» и выпустил картину «Посейдон». Любопытно, что она удостоилась номинаций как на «Оскар» («Лучшие визуальные эффекты»), так и на «Золотую малину» («Худший ремейк»).

Действие картины разворачивается на борту круизного лайнера «Посейдон» в канун Нового года. Когда гигантская волна переворачивает судно, картежник Дилан Джонс в исполнении Джоша Лукаса решает не дожидаться спасателей, а самостоятельно спастись.

2012

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссер: Роланд Эммерих.

В главных ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, Тандиве Ньютон, Оливер Платт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «2012»

Сюжет картины «2012» от автора уже упомянутого выше фильма-катастрофы «Послезавтра» основан на предсказаниях конца света, который якобы должен был произойти 21 декабря 2012 года. Дело в том, что именно этот день был последним в календаре майя.

Главный герой масштабного блокбастера — писатель Джексон Кертис, вынужденный подрабатывать водителем лимузина — сталкивается с конспирологом, который верит в предсказания майя. Теперь Джексон намерен спасти свою семью от надвигающейся серии цунами, землетрясений и других катаклизмов.

Невозможное

Год: 2012.

Страна: Испания, Таиланд, США.

Режиссер: Хуан Антонио Байона.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд, Сэмюэл Джослин, Окли Пендергаст.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Невозможное»

26 декабря 2004 года подводное землетрясение в Индийском океане вызвало мощнейшее цунами, которое унесло жизни около 250 тысяч человек. Среди выживших оказалась испанка Марии Белен Альварез, чья история легла в основу драмы «Невозможное». Женщина лично выбрала на главную роль Наоми Уоттс.

В итоге актриса была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и ряд других наград, а на испанской премии «Гойя» фильм одержал победу сразу в пяти категориях (в том числе — «Лучший режиссер»). Также стоит отметить, что «Невозможное» стало актерским дебютом Тома Холланда, впоследствии получившего роль Человека-паука.

Разлом Сан-Андреас

Год: 2015.

Страна: США, Австралия.

Режиссер: Брэд Пейтон.

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Карла Гуджино, Александра Даддарио, Йоан Гриффит, Арчи Панджаби.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас»

Сан-Андреас — это тектонический разлом, проходящий вдоль побережья Калифорнии. Именно с ним связаны происходящие в штате катаклизмы. Действие фильма «Разлом Сан-Андреас» разворачивается в Сан-Франциско, где главную героиню настигает мощное землетрясение.

На поиски дочери отправляется пилот спасательного вертолета Рэй в исполнении Дуэйна Джонсона. Известно, что для подготовки к роли актер консультировался с настоящими спасателями. В результате Джонсон даже заработал номинацию на кинопремию канала MTV в категории «Лучший герой».

Глубоководный горизонт

Год: 2016.

Страна: США, Гонконг.

Режиссер: Питер Берг.

В главных ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович, Джина Родригес, Дилан О'Брайен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Глубоководный горизонт»

И вновь Марк Уолберг в фильме-катастрофе по реальным событиям. На сей раз речь идет о взрыве расположенной в Мексиканском заливе нефтяной платформы Deepwater Horizon 20 апреля 2010 года. Одним из последствий трагедии стал крупнейший в истории США разлив нефти.

Лента «Глубоководный горизонт», повествующая об отважных нефтяниках, была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший монтаж звука». Кстати, консультантом на съемках был выживший работник платформы Майк Уильямс: именно его и сыграл Уолберг.