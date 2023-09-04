9 фильмов, основанных на реальных событиях

Кино не всегда достоверно отражает действительность. И все же картины, основанные на реальных событиях, неизменно привлекают зрителей, и те готовы закрывать глаза на небольшие неточности.

Собрали несколько байопиков на любой вкус: о подпольных карточных турнирах, сомалийских пиратах, операциях израильских спецслужб и многом другом.

Большая игра

Год: 2017.

Страна: США, Канада, Китай.

Режиссер: Аарон Соркин.

В главных ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Джереми Стронг, Майкл Сера и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Американка Молли Блум мечтала попасть в олимпийскую сборную США по могулу, но травма поставила крест на спортивной карьере. Случайно оказавшись в мире азартных игр, девушка прошла путь от простой хостесс до хозяйки подпольного казино, которое посещали миллионеры и звезды Голливуда, в том числе Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. В 2013-м ей было предъявлено обвинение в организации незаконных турниров, а уже год спустя Блум выпустила автобиографию, которая и легла в основу фильма «Большая игра».

Фото Кадр из фильма «Большая игра»

За главную роль в картине Джессика Честейн претендовала на «Золотой глобус». Кстати, Молли Блум лично выбрала актрису, сообщив Аарону Соркину, кто именно должен изобразить ее на экране. Среди других заметных номинаций байопика «Оскар» и премия Британской академии в категории «Лучший адаптированный сценарий», но оба раза «Большую игру» обошла лента «Назови меня своим именем».

Операция «Финал»

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Крис Вайц.

В главных ролях: Оскар Айзек, Бен Кингсли, Мелани Лоран, Лиор Раз, Ник Кролл и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.6.

В мае 1960 года разведывательная служба «Моссад» провела неофициальную операцию под кодовым названием «Финал», в результате которой «архитектор Холокоста» Адольф Эйхман был задержан в Аргентине и тайно вывезен в Израиль, где ему вынесли смертный приговор.

Фото Кадр из фильма «Операция «Финал»

Роль нацистского военного преступника досталась лауреату премии «Оскар» Бену Кингсли («Ганди», «Список Шиндлера»). Оскар Айзек («Дюна», «Лунный рыцарь») сыграл разведчика Питера Малкина, лично захватившего Эйхмана, а Ник Кролл («Зверопой», «Семейка Аддамс») — руководителя оперативной группы Рафи Эйтана.

Дело храбрых

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Джозеф Косински.

В главных ролях: Джош Бролин, Майлз Теллер, Джефф Бриджес, Дженнифер Коннелли, Энди Макдауэлл и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.2.

Рейтинг IMDb: 7.6.

В июне 2013 года жители штата Аризона столкнулись с одним из самых смертоносных пожаров в истории. Его жертвами, в частности, стали 19 участников команды Granite Mountain Hotshots, которой посвящена картина «Дело храбрых». В центре сюжета — новичок отряда, для которого эта работа может стать «вторым шансом» в жизни. Его сыграл Майлз Теллер, знакомый зрителям по саге «Дивергент». В роли командира пожарного отряда выступил Джош Бролин («Старикам тут не место», «Железная хватка»).

Фото Кадр из фильма «Дело храбрых»

В активе фильма нет престижных кинонаград, однако он получил положительные отзывы как от профессиональных критиков, так и от обычных зрителей. На «Кинопоиске» «Дело храбрых» по-прежнему входит в топ-250 лучших фильмов, расположившись на данный момент на 116-м месте.

Капитан Филлипс

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Пол Гринграсс.

В главных ролях: Том Хэнкс, Баркхад Абди, Баркхад Абдирахман, Файсал Ахмед, Махат М. Али и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.6.

Рейтинг IMDb: 7.8.

8 апреля 2009 года четверо сомалийцев перебрались с небольшого рыболовного катера на борт американского судна MV Maersk Alabama, которое перевозило 17 000 тонн груза, пять из которых были гуманитарными. Подготовка команды к подобным ситуациям не позволила пиратам захватить корабль полностью, но они взяли в заложники капитана Ричарда Филлипса. На основе его мемуаров и был написан сценарий к ленте.

Фото Кадр из фильма «Капитан Филипс»

За главную роль в «Капитане Филлипсе» Том Хэнкс номинировался на «Золотой глобус», однако уступил победу Мэттью МакКонахи («Далласский клуб покупателей»). Любопытно, что в карьере актера это далеко не единственный фильм, основанный на реальных событиях: только за последние несколько лет он сыграл Уолта Диснея в «Спасти мистера Бэнкса», юриста Джеймса Донована в «Шпионском мосту», пилота Чесли Салленбергера в «Чуде на Гудзоне», главного редактора The Washington Post Бена Брэдли в «Секретном досье» и телеведущего Фреда Роджерса в «Прекрасном дне по соседству».

Мюнхен

Год: 2005.

Страна: США, Канада, Франция.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Эрик Бана, Дэниэл Крэйг, Киран Хайндс, Матье Кассовиц, Джеффри Раш и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Еще одна лента о работе израильской разведки, но на сей раз — о поисках и уничтожении палестинских боевиков из организации «Черный сентябрь». В сентябре 1972 года ее участники совершили теракт на Олимпийских играх в Мюнхене, жертвами которого стали несколько спортсменов, тренеров и судей, а также один полицейский.

Фото Кадр из фильма «Мюнхен»

Работа Стивена Спилберга (который, как и Том Хэнкс, нередко берется за проекты, основанные на реальных событиях: среди них «Список Шиндлера», «Поймай меня, если сможешь», «Линкольн», «Шпионский мост», «Секретное досье» и другие) претендовала на два «Золотых глобуса» и пять «Оскаров», но не смогла одержать ни одной победы: триумфаторами тогда были драмы «Горбатая гора» и «Столкновение». Однако по итогам 2005 года «Мюнхен» все же попал в топ-10 лучших релизов по версии Национального совета кинокритиков США.

Невозможное

Год: 2012.

Страна: Испания, Таиланд, США.

Режиссер: Хуан Антонио Байона.

В главных ролях: Наоми Уоттс, Юэн Макгрегор, Том Холланд, Сэмюэл Джослин, Окли Пендергаст, Джеральдин Чаплин и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.9.

Рейтинг IMDb: 7.5.

В декабре 2004 года подводное землетрясение в Индийском океане вызвало самое смертоносное цунами в современной истории, по разным оценкам унесшее жизни от 225 до 300 тысяч человек. Одной из тех, кому повезло выжить, стала испанка Мария Белен Альварес, чья история легла в основу драмы «Невозможное»: цунами застало ее в Таиланде, где она отдыхала с мужем и тремя детьми. Как и в случае с упомянутой ранее «Большой игрой», Мария лично выбрала исполнительницу главной роли Наоми Уоттс, которой она восхищалась еще со времен «21 грамма».

Фото Кадр из фильма «Невозможное»

«Невозможное» претендовало на несколько наград («Оскар», «Золотой глобус», «Сатурн»), но смогло добиться успеха только на испанской премии «Гойя»: фильм одержал победу в пяти категориях, среди которых «Лучший режиссер». Также стоит отметить, что картина стала дебютом для Тома Холланда, впоследствии получившего роль Человека-паука в киновселенной Marvel.

Короли Догтауна

Год: 2005.

Страна: Германия, США.

Режиссер: Кэтрин Хардвик.

В главных ролях: Эмиль Хирш, Виктор Расук, Джон Робинсон, Хит Леджер, Джонни Ноксвил, Америка Феррера, Никки Рид и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.1.

На дворе — семидесятые: молодые серферы Тони Алва, Стейси Перальта и Джей Адамс перебираются в квартал Догтаун, где изобретают новый стиль катания на скейтах. Их команда Zephyr успешно показывает себя на различных соревнованиях, но, к сожалению, дружба не проходит испытания славой, а любимое увлечение превращается в бездушный бизнес.

Фото Кадр из фильма «Короли Догтауна»

Реальные Тони, Стейси и Джей засветились в «Королях Догтауна» в эпизодических ролях, как и Скип Энгблом — хозяин магазина для серферов, который увлек парней скейтбордингом. На экране в его образе предстал Хит Леджер, как этого и хотел сам Энгблом. Несколько лет спустя издание Empire включило спортивную драму в список «500 величайших фильмов всех времен».

Дыши ради нас

Год: 2017.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Энди Серкис.

В главных ролях: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Эдвард Спелирс, Том Холландер, Дэвид Батлер и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.7.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Для своего режиссерского дебюта Энди Серкис (Голлум из «Властелина колец») выбрал историю чайного брокера Робина Кавендиша: во время путешествия по Африке он заболел полиомиелитом, в результате чего его тело почти полностью парализовало. Мужчина мог лишь глотать и говорить, а вот для дыхания уже требовался специальный аппарат. Кавендиш провел бы всю жизнь в больнице, если бы не супруга: наплевав на неутешительные прогнозы врачей, она забрала его домой и помогла прожить полноценную жизнь.

Фото Кадр из фильма «Дыши ради нас»

Одним из продюсеров картины выступил Джонатан Кавендиш, сын Робина и Дианы. Среди его продюсерских проектов — комедия «Дневник Бриджит Джонс», историческая драма «Золотой век» и сиквел «Венома». Главную роль в фильме исполнил Эндрю Гарфилд, еще один актер, частенько появляющийся в байопиках: стоит вспомнить такие кинопроекты, как «Социальная сеть», «По соображениям совести», «Глаза Тэмми Фэй», «Тик-так... БУМ!» и детективный сериал «Под знаменем небес».

Скрытые фигуры

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Тед Мелфи.

В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер, Кирстен Данст, Джим Парсонс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.0.

Рейтинг IMDb: 7.8.

В основе этого байопика — история трех афроамериканок, которые трудились в НАСА во времена космической гонки. Женщины провели вычисления, необходимые для запуска первого пилотируемого полета. Однако, даже несмотря на свои выдающиеся математические способности, они все равно сталкивались на работе с расизмом и сексизмом.

Фото Кадр из фильма «Скрытые фигуры»

На премии Гильдии актеров «Скрытые фигуры» одержали победу в категории «Лучший актерский состав», а на премии канала MTV им достались сразу две статуэтки: «Лучший герой» и «Лучшая борьба с системой». Также в активе ленты значится несколько номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус». Кроме того, он входит в топ-250 фильмов по версии «Кинопоиска».

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