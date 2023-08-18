Не только «Оппенгеймер»: 10 лучших ролей Киллиана Мерфи

В июле на экраны вышел масштабный байопик Кристофера Нолана, который уже установил несколько рекордов. Для Киллиана Мерфи «Оппенгеймер» стал, возможно, главной работой в карьере: за роль «отца атомной бомбы» критики прочат ирландскому актеру если не «Оскар», то хотя бы номинацию. Собрали его лучшие проекты: от научной фантастики и хорроров до трогательных драм.

28 дней спустя

Год: 2002

Страна: Великобритания.

Режиссер: Дэнни Бойл.

В ролях: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Брендан Глисон, Кристофер Экклстон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «28 дней спустя»

Постапокалиптический хоррор, получивший престижную награду «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов», принес Мерфи номинацию на премию канала MTV за «Прорыв года»: тогда его обошел Шон Эшмор («Люди Икс 2»), но «28 дней спустя» действительно открыли ирландского актера широкой аудитории. Картина, вдохновленная зомби-трилогией Джорджа Ромеро и романом Джона Уиндема «День триффидов», повествует о курьере, который выходит из комы и обнаруживает, что страна охвачена вирусом, превращающим людей в кровожадных монстров.

Создатели «28 дней спустя» — режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд — впоследствии вновь поработали с Мерфи над фантастическим триллером «Пекло».

Ветер, который качает вереск

Год: 2006.

Страна: Ирландия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Бельгия.

Режиссер: Кен Лоуч.

В ролях: Киллиан Мерфи, Падрик Дилейни, Лиан Каннингэм и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «Ветер, который качает вереск»

В 2006 году военная драма Кена Лоуча получила главный приз Каннского кинофестиваля. Ее название дословно переводится как «Ветер, что качает ячмень» и отсылает к одноименной балладе Роберта Дуайера Джойса о восстании 1798 года в Ирландии: ее герой пожертвовал отношениями ради участия в революционных событиях. Действие фильма разворачивается гораздо позже, в 1920-х, но страна вновь охвачена народными волнениями и борьбой за независимость. Мерфи досталась роль успешного врача, который отказывается от карьеры и присоединяется к освободительному движению.

Насмотревшись детективов

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Пол Сотер.

В ролях: Киллиан Мерфи, Люси Лью, Джейсон Судейкис и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.

Рейтинг IMDb: 6.2.

Фото Кадр из фильма «Насмотревшись детективов»

Романтическая комедия — большая редкость в фильмографии актера. Мерфи сыграл помешанного на кино владельца видеосалона, чья жизнь кардинально меняется после знакомства с роковой красоткой. Девушка показывает главному герою мир за пределами его магазина, но все оказывается не так просто. Не использует ли она парня в своих корыстных целях?

Начало

Год: 2010.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди, Элиотт Пейдж, Киллиан Мерфи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.7.

Рейтинг IMDb: 8.8.

Фото Кадр из фильма «Начало»

Знаковая лента Кристофера Нолана даже годы спустя удерживается на вершине рейтингов лучших фильмов. В активе «Начала» — четыре «Оскара», три премии Британской киноакадемии, премия Гильдии актеров, пять статуэток «Сатурн» и целая россыпь других престижных наград. Хотя главными персонажами стали Ди Каприо, Гордон-Левитт, Харди и Пейдж, второстепенная роль Киллиана Мерфи все же имеет ключевое значение для сюжета.

Время

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Эндрю Никкол.

В ролях: Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред, Киллиан Мерфи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Фото Кадр из фильма «Время»

Еще одна фантастическая картина в фильмографии актера повествует о будущем, где валютой стало время: после 25 лет люди перестают стареть, но на последующие годы нужны деньги, поэтому богачи становятся почти бессмертными, а бедняки с трудом зарабатывают лишнюю минуту. За балансом следят так называемые стражи времени, руководителя которых и сыграл Мерфи.

Сломленные

Год: 2012.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Руфус Норрис.

В ролях: Элуиз Лоуренс, Тим Рот, Киллиан Мерфи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Фото Кадр из фильма «Сломленные»

Главная героиня трогательной драмы «Сломленные» — 11-летняя Сканк, а Киллиану Мерфи досталась роль ее преподавателя. Мир девочки рушится, когда ее лучшего друга обвиняют в изнасиловании. Любопытно, что сам актер происходит из семьи учителей. В одном из интервью, приуроченных к премьере фильма, он подчеркнул, что знает, насколько тяжела эта профессия, и отметил, что хороший учитель может изменить жизнь ребенка к лучшему.

Острые козырьки

Год: 2013—2022.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Энтони Бирн, Колм МакКарти и другие.

В ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Джо Коул, Хелен Маккрори и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

Рейтинг IMDb: 8.8.

Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»

Главная телевизионная работа Мерфи — гангстерский сериал о криминальном мире Бирмингема в первой половине прошлого века: шесть сезонов охватывают период с 1919 по 1933 год. Банда «Острые козырьки» существовала на самом деле, и Киллиану довелось возглавить ее экранную версию. В центре сюжета оказались братья Шелби, которым предстоит разбираться с местными букмекерами, Ирландской республиканской армией, сицилийской мафией, зарождающейся фашистской партией и даже с бежавшей из Советской России знатной семьей (великую княгиню Романову сыграла наша соотечественница Дина Корзун). Среди приглашенных звезд — Том Харди, Эдриан Броуди, Аня Тейлор-Джой и Сэм Клафлин.

В сердце моря

Год: 2015.

Страна: США, Австралия, Испания.

Режиссер: Рон Ховард.

В ролях: Крис Хемсворт, Киллиан Мерфи, Брендан Глисон, Бен Уишоу, Том Холланд и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 6.9.

Фото Кадр из фильма «В сердце моря»

Приключенческая драма Рона Ховарда («Код Да Винчи») основана на реальной истории, которая, помимо всего прочего, вдохновила Германа Мелвилла на написание романа «Моби Дик»: в 1820 году американское китобойное судно «Эссекс» было атаковано кашалотом и затонуло, а оставшиеся в живых члены экипажа несколько месяцев боролись за выживание. Мерфи перевоплотился во второго помощника капитана и вместе с другими актерами сидел на строгой диете, чтобы достоверно изобразить изголодавшихся моряков.

Перестрелка

Год: 2016.

Страна: Великобритания, Франция.

Режиссер: Бен Уитли.

В ролях: Сэм Райли, Бри Ларсон, Киллиан Мерфи, Арми Хаммер и другие

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.

Рейтинг IMDb: 6.3.

Фото Кадр из фильма «Перестрелка»

Ретробоевик, который критики сравнивали с «Бешеными псами» Квентина Тарантино, спродюсировал Мартин Скорсезе. Мерфи досталась роль бойца Ирландской республиканской армии, который принимает участие в подпольной сделке по продаже оружия. Когда выясняется, что винтовки — не те, небольшой склад превращается в настоящее поле боя. Кстати, во время съемок бдительные граждане, услышав выстрелы, тут же вызвали настоящую полицию.

Тихое место 2

Год: 2020.

Страна: США.

Режиссер: Джон Красински.

В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Фото Кадр из фильма «Тихое место 2»

В продолжении постапокалиптического триллера Мерфи сыграл одного из выживших: главная героиня первого фильма в исполнении Эмили Блант случайно сталкивается с ним, убегая с детьми от смертоносных монстров. Впоследствии актеры вновь поработали вместе: в байопике «Оппенгеймер» Блант перевоплотилась в супругу именитого физика.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

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