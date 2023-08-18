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Не только «Оппенгеймер»: 10 лучших ролей Киллиана Мерфи

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

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Кадр из сериала «Острые козырьки»
Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»
Кадр из фильма «28 дней спустя»
Фото Кадр из фильма «28 дней спустя»
Кадр из фильма «Пекло»
Фото Кадр из фильма «Пекло»
Кадр из фильма «Ветер, который качает вереск»
Фото Кадр из фильма «Ветер, который качает вереск»
Кадр из фильма «Насмотревшись детективов»
Фото Кадр из фильма «Насмотревшись детективов»
Кадр из фильма «Начало»
Фото Кадр из фильма «Начало»
Кадр из фильма «Сломленные»
Фото Кадр из фильма «Сломленные»
Кадр из сериала «Острые козырьки»
Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»
Кадр из фильма «В сердце моря»
Фото Кадр из фильма «В сердце моря»
Кадр из фильма «Перестрелка»
Фото Кадр из фильма «Перестрелка»
Кадр из фильма «Тихое место 2»
Фото Кадр из фильма «Тихое место 2»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Кадр из фильма «Время»
Фото Кадр из фильма «Время»
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В июле на экраны вышел масштабный байопик Кристофера Нолана, который уже установил несколько рекордов. Для Киллиана Мерфи «Оппенгеймер» стал, возможно, главной работой в карьере: за роль «отца атомной бомбы» критики прочат ирландскому актеру если не «Оскар», то хотя бы номинацию. Собрали его лучшие проекты: от научной фантастики и хорроров до трогательных драм.

28 дней спустя

Год: 2002
Страна: Великобритания.
Режиссер: Дэнни Бойл.
В ролях: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Брендан Глисон, Кристофер Экклстон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.
Рейтинг IMDb: 7.5.

Кадр из фильма «28 дней спустя»
Фото Кадр из фильма «28 дней спустя»

Постапокалиптический хоррор, получивший престижную награду «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов», принес Мерфи номинацию на премию канала MTV за «Прорыв года»: тогда его обошел Шон Эшмор («Люди Икс 2»), но «28 дней спустя» действительно открыли ирландского актера широкой аудитории. Картина, вдохновленная зомби-трилогией Джорджа Ромеро и романом Джона Уиндема «День триффидов», повествует о курьере, который выходит из комы и обнаруживает, что страна охвачена вирусом, превращающим людей в кровожадных монстров.

Создатели «28 дней спустя» — режиссер Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд — впоследствии вновь поработали с Мерфи над фантастическим триллером «Пекло».

Ветер, который качает вереск

Год: 2006.
Страна: Ирландия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Бельгия.
Режиссер: Кен Лоуч.
В ролях: Киллиан Мерфи, Падрик Дилейни, Лиан Каннингэм и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 7.5.

Кадр из фильма «Ветер, который качает вереск»
Фото Кадр из фильма «Ветер, который качает вереск»

В 2006 году военная драма Кена Лоуча получила главный приз Каннского кинофестиваля. Ее название дословно переводится как «Ветер, что качает ячмень» и отсылает к одноименной балладе Роберта Дуайера Джойса о восстании 1798 года в Ирландии: ее герой пожертвовал отношениями ради участия в революционных событиях. Действие фильма разворачивается гораздо позже, в 1920-х, но страна вновь охвачена народными волнениями и борьбой за независимость. Мерфи досталась роль успешного врача, который отказывается от карьеры и присоединяется к освободительному движению.

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Насмотревшись детективов

Год: 2007.
Страна: США.
Режиссер: Пол Сотер.
В ролях: Киллиан Мерфи, Люси Лью, Джейсон Судейкис и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.
Рейтинг IMDb: 6.2.

Кадр из фильма «Насмотревшись детективов»
Фото Кадр из фильма «Насмотревшись детективов»

Романтическая комедия — большая редкость в фильмографии актера. Мерфи сыграл помешанного на кино владельца видеосалона, чья жизнь кардинально меняется после знакомства с роковой красоткой. Девушка показывает главному герою мир за пределами его магазина, но все оказывается не так просто. Не использует ли она парня в своих корыстных целях?

Начало

Год: 2010.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Кристофер Нолан.
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди, Элиотт Пейдж, Киллиан Мерфи и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.7.
Рейтинг IMDb: 8.8.

Кадр из фильма «Начало»
Фото Кадр из фильма «Начало»

Знаковая лента Кристофера Нолана даже годы спустя удерживается на вершине рейтингов лучших фильмов. В активе «Начала» — четыре «Оскара», три премии Британской киноакадемии, премия Гильдии актеров, пять статуэток «Сатурн» и целая россыпь других престижных наград. Хотя главными персонажами стали Ди Каприо, Гордон-Левитт, Харди и Пейдж, второстепенная роль Киллиана Мерфи все же имеет ключевое значение для сюжета.

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Время

Год: 2011.
Страна: США.
Режиссер: Эндрю Никкол.
В ролях: Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред, Киллиан Мерфи и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.
Рейтинг IMDb: 6.7.

Кадр из фильма «Время»
Фото Кадр из фильма «Время»

Еще одна фантастическая картина в фильмографии актера повествует о будущем, где валютой стало время: после 25 лет люди перестают стареть, но на последующие годы нужны деньги, поэтому богачи становятся почти бессмертными, а бедняки с трудом зарабатывают лишнюю минуту. За балансом следят так называемые стражи времени, руководителя которых и сыграл Мерфи.

Сломленные

Год: 2012.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Руфус Норрис.
В ролях: Элуиз Лоуренс, Тим Рот, Киллиан Мерфи и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.
Рейтинг IMDb: 7.2.

Кадр из фильма «Сломленные»
Фото Кадр из фильма «Сломленные»

Главная героиня трогательной драмы «Сломленные» — 11-летняя Сканк, а Киллиану Мерфи досталась роль ее преподавателя. Мир девочки рушится, когда ее лучшего друга обвиняют в изнасиловании. Любопытно, что сам актер происходит из семьи учителей. В одном из интервью, приуроченных к премьере фильма, он подчеркнул, что знает, насколько тяжела эта профессия, и отметил, что хороший учитель может изменить жизнь ребенка к лучшему.

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Острые козырьки

Год: 2013—2022.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Энтони Бирн, Колм МакКарти и другие.
В ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Джо Коул, Хелен Маккрори и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.
Рейтинг IMDb: 8.8.

Кадр из сериала «Острые козырьки»
Фото Кадр из сериала «Острые козырьки»

Главная телевизионная работа Мерфи — гангстерский сериал о криминальном мире Бирмингема в первой половине прошлого века: шесть сезонов охватывают период с 1919 по 1933 год. Банда «Острые козырьки» существовала на самом деле, и Киллиану довелось возглавить ее экранную версию. В центре сюжета оказались братья Шелби, которым предстоит разбираться с местными букмекерами, Ирландской республиканской армией, сицилийской мафией, зарождающейся фашистской партией и даже с бежавшей из Советской России знатной семьей (великую княгиню Романову сыграла наша соотечественница Дина Корзун). Среди приглашенных звезд — Том Харди, Эдриан Броуди, Аня Тейлор-Джой и Сэм Клафлин.

В сердце моря

Год: 2015.
Страна: США, Австралия, Испания.
Режиссер: Рон Ховард.
В ролях: Крис Хемсворт, Киллиан Мерфи, Брендан Глисон, Бен Уишоу, Том Холланд и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.
Рейтинг IMDb: 6.9.

Кадр из фильма «В сердце моря»
Фото Кадр из фильма «В сердце моря»

Приключенческая драма Рона Ховарда («Код Да Винчи») основана на реальной истории, которая, помимо всего прочего, вдохновила Германа Мелвилла на написание романа «Моби Дик»: в 1820 году американское китобойное судно «Эссекс» было атаковано кашалотом и затонуло, а оставшиеся в живых члены экипажа несколько месяцев боролись за выживание. Мерфи перевоплотился во второго помощника капитана и вместе с другими актерами сидел на строгой диете, чтобы достоверно изобразить изголодавшихся моряков.

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Перестрелка

Год: 2016.
Страна: Великобритания, Франция.
Режиссер: Бен Уитли.
В ролях: Сэм Райли, Бри Ларсон, Киллиан Мерфи, Арми Хаммер и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7.
Рейтинг IMDb: 6.3.

Кадр из фильма «Перестрелка»
Фото Кадр из фильма «Перестрелка»

Ретробоевик, который критики сравнивали с «Бешеными псами» Квентина Тарантино, спродюсировал Мартин Скорсезе. Мерфи досталась роль бойца Ирландской республиканской армии, который принимает участие в подпольной сделке по продаже оружия. Когда выясняется, что винтовки — не те, небольшой склад превращается в настоящее поле боя. Кстати, во время съемок бдительные граждане, услышав выстрелы, тут же вызвали настоящую полицию.

Тихое место 2

Год: 2020.
Страна: США.
Режиссер: Джон Красински.
В ролях: Эмили Блант, Киллиан Мерфи и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.
Рейтинг IMDb: 7.2.

Кадр из фильма «Тихое место 2»
Фото Кадр из фильма «Тихое место 2»

В продолжении постапокалиптического триллера Мерфи сыграл одного из выживших: главная героиня первого фильма в исполнении Эмили Блант случайно сталкивается с ним, убегая с детьми от смертоносных монстров. Впоследствии актеры вновь поработали вместе: в байопике «Оппенгеймер» Блант перевоплотилась в супругу именитого физика.

Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Что еще посмотреть?

  • мелодраму «Запретная любовь» о валлийском поэте Дилане Томасе и его сложных отношениях с женой и подругой детства;

  • интеллектуальный триллер «Красные огни» о попытке разоблачить экстрасенса;

  • военную ленту «Антропоид» о совместной операции британских спецслужб и чешского сопротивления по ликвидации нациста Рейнхарда Гейдриха;

  • камерную трагикомедию «Вечеринка» о том, как далеко может зайти встреча старых друзей;

  • шпионский боевик Люка Бессона «Анна».

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