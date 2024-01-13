10 главных комедий последних лет по версии «Золотого глобуса»

Недавно, 7 января, стали известны новые обладатели премии «Золотой глобус». В отличие от «Оскара», у этой кинонаграды есть четкое разделение по жанрам: статуэтки фильмам, актерам и актрисам вручаются в двух направлениях — «Драма» и «Комедия или мюзикл».

Сегодня рассказываем о лучших комедиях последних лет, причем не только об обладателях «Золотого глобуса», но и тех картинах, которые ограничились лишь номинациями. Впрочем, не все из них можно назвать стопроцентными комедиями: многие также включают в себя элементы триллера, фантастики, мелодрамы и других жанров.

Бедные-несчастные

Год: 2023.

Страна: Ирландия, Великобритания, США.

Режиссер: Йоргос Лантимос.

В главных ролях: Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало, Рами Юссеф, Вики Пеппердин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

На минувшем «Золотом глобусе» именно лента «Бедные-несчастные» одержала победу в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)». Еще одну статуэтку получила Эмма Стоун: исполнительница главной роли обошла в комедийной категории Марго Робби, Натали Портман, Дженнифер Лоуренс и других. Кроме того, у фильма Йоргоса Лантимоса имеется «Золотой лев» — главная награда Венецианского кинофестиваля.

Сюжет «Бедных-несчастных» разворачивается вокруг Беллы Бакстер: устав от жестокого обращения со стороны мужа, героиня решила утопиться в реке, но эксцентричный профессор спас девушку, пересадив ей мозг ее нерожденного ребенка. Теперь Белле предстоит заново познавать окружающий мир.

Стоит отметить, что это не первое сотрудничество Эммы Стоун с греческим режиссером: вышедшая в 2018 году «Фаворитка» принесла ей номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Впереди у этого дуэта еще несколько совместных проектов.

Оставленные

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Александр Пэйн.

В главных ролях: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф, Кэрри Престон, Брейди Хепнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Оставленные»

Еще одна победа в комедийной категории в этом году досталась Полу Джаматти: актер получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)» за рождественскую ленту «Оставленные». Его коллегу Давайн Джой Рэндольф отметили за лучшую женскую роль второго плана.

Действие картины разворачивается в декабре 1970 года на территории закрытой школы для мальчиков. Джаматти играет мистера Ханэма — учителя истории, презираемого как учениками, так и коллегами, а Рэндольф — повариху Мэри, чей сын, который когда-то посещал эту школу, недавно погиб во Вьетнаме. Двое взрослых остаются в учебном заведении на время рождественских каникул, чтобы присмотреть за несколькими детьми, вынужденными проводить праздники вдали от дома.

Air: Большой прыжок

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Бен Аффлек.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джейсон Бейтман, Бен Аффлек, Крис Мессина, Виола Дэвис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Air: Большой прыжок»

Биографическую картину «Air: Большой прыжок» представили на «Золотом глобусе» сразу в двух номинациях: «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» и «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)». В итоге новая режиссерская работа Бена Аффлека во главе с Мэттом Дэймоном осталась без наград. Однако высокие оценки от критиков и зрителей намекают, что игнорировать картину точно не стоит.

Мэтту Дэймону досталась роль Сонни Ваккаро — маркетингового скаута из баскетбольного отдела Nike. В 1984 году именно он настоял на том, что для рекламы спортивной обуви следует привлечь Майкла Джордана, который на тот момент считался восходящей звездой. Так появился бренд Air Jordan.

Легендарного баскетболиста сыграл начинающий актер Дэмиэн Делано Янг, а его мать Делорис — оскароносная Виола Дэвис. Известно, что актрису на эту роль лично выбрал сам Джордан.

Герой наших снов

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Кристоффер Боргли.

В главных ролях: Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Лили Берд, Джессика Клемент, Тим Медоуз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Герой наших снов»

Одним из соперников Мэтта Дэймона в категории «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)» по итогам 2023 года был Николас Кейдж. Именитый актер сыграл в фантастической комедии «Герой наших снов». Стоит отметить, что российским зрителям только предстоит увидеть новинку, причем совершенно легально: релиз фильма запланирован на 14 марта.

В фантастической картине «Герой наших снов» Кейдж перевоплотился в неуклюжего профессора средних лет, который однажды стал настоящей звездой. Дело в том, что люди по всему миру начали видеть его во снах. Теперь мужчину зовут на телевидение, а сам он решает воспользоваться ситуацией, чтобы наконец-то издать свою книгу.

Без обид

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Джин Ступницки.

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Лаура Бенанти, Мэттью Бродерик, Натали Моралес.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Без обид»

Среди женщин одной из самых ярких номинанток в этом году стала Дженнифер Лоуренс: звезду саги «Голодные игры» отметили за участие в весьма откровенной комедии «Без обид». Напомним, что свою первую номинацию на «Золотой глобус» в далеком 2011-м актриса получила в драматической категории, а затем переключилась на юмористический жанр: в 2013 и 2014 годах победу ей принесли фильмы «Мой парень — псих» и «Афера по-американски», а в 2016 — «Джой». Кроме того, в 2022-м Лоуренс номинировалась за комедию «Не смотрите наверх».

В ленте «Без обид» актриса сыграла 32-летнюю Мэдди, которая погрязла в долгах и вот-вот потеряет доставшийся в наследство от матери дом. Чтобы немного подзаработать, героиня откликается на необычное объявление. Родители 19-летнего Перси беспокоятся, что замкнутому парню, который никогда не встречался с девушками, придется тяжело в колледже. Они нанимают Мэдди раскрепостить их сына перед отъездом.

Банши Инишерина

Год: 2022.

Страна: Великобритания, США, Ирландия.

Режиссер: Мартин Макдона.

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Керри Кондон, Барри Кеоган, Пэт Шорт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Банши Инишерина»

Триумфатором прошлогоднего «Золотого глобуса» в комедийной категории стала картина Мартина Макдоны «Банши Инишерина». Ирландский кинематографист одержал победу в номинации «Лучший сценарий», Колин Фаррелл — в номинации «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)», ну а сам проект — в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)». Макдона и Фаррелл также получили награды Венецианского кинофестиваля, а вот на «Оскаре» комедия провалилась.

В центре сюжета «Банши Инишерина» — два друга, фермер Подрик и скрипач Колм. Однажды Колм заявляет Подрику, что больше не хочет с ним общаться, и даже угрожает отрезать себе палец, если мужчина не отстанет от него по-хорошему. В противостоянии персонажей невольно принимают участие и другие жители небольшого острова. В частности, сестра Подрика по имени Шивон и сын полицейского Доминик.

Достать ножи: Стеклянная луковица

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Райан Джонсон.

В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, Кейт Хадсон, Дэйв Батиста.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Среди конкурентов «Банши Инишерина» особенно выделялось продолжение комедийного детектива «Достать ножи», которое получило подзаголовок «Стеклянная луковица». В его копилке — номинации на «Золотой глобус» в двух категориях (в актерской Колин Фаррелл как раз-таки обошел Дэниэла Крэйга), а позже к ним добавилась и номинация на «Оскар».

Напомним, что еще в первой части зрителям представили частного сыщика Бенуа Бланка, способного разобраться в самых запутанных делах. Действие сиквела перенесли из особняка в Массачусетсе на частный остров в Греции, где обосновался технологический миллиардер Майлз Брон. Заскучав на карантине, мужчина пригласил друзей поучаствовать в детективной игре, но по законам жанра простая головоломка закончилась самым настоящим убийством. И все же главной загадкой стало прибытие на остров Бенуа Бланка, ведь хозяин дома совершенно точно не вносил его в список гостей.

Меню

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Марк Майлод.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Хонг Чау, Джон Легуизамо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Меню»

В прошлом году за победу в актерских номинациях комедийной категории также боролись Рэйф Файнс и Аня Тейлор-Джой, сыгравшие в ленте «Меню»: Файнса, как и Дэниэла Крэйга, обошел Колин Фаррелл, а вот Тейлор-Джой уступила Мишель Йео, которая впоследствии получила «Оскар» за абсурдистскую комедию «Все везде и сразу».

Главные герои «Меню» — молодая пара, которая отправляется на уединенный остров, где знаменитый шеф-повар Джулиан Словик проводит эксклюзивные ужины. Вскоре выясняется, что гостям загадочного ресторана не суждено выбраться из него живыми, ведь кулинарный гений знает мрачные секреты каждого из них. Однако Марго оказалась на ужине случайно, и теперь, чтобы спастись, девушке предстоит разгадать тайну самого Джулиана.

Не смотрите наверх

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Адам Маккей.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

В 2022-м «Золотой глобус» в одной из двух категорий «Лучший фильм» достался мюзиклу Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Среди номинантов было еще несколько музыкальных фильмов («Тик-так... БУМ!» с Эндрю Гарфилдом и «Сирано» с Питером Динклэйджем), драмеди «Лакричная пицца» и лишь одна полноценная комедия. Речь идет о сатирической картине «Не смотрите наверх», собравшей поистине звездный состав.

Так, например, Мэрил Стрип сыграла президента США, Кейт Бланшетт — эксцентричную телеведущую, а Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс — ученых, обнаруживших комету, которая совсем скоро уничтожит Землю. Разумеется, политики игнорируют предупреждения именитого профессора и его аспирантки, а их выступление на телевидении превращается в мем. Кажется, эту планету уже не спасти!

Всего в копилке черной комедии — четыре номинации на «Золотой глобус», а также несколько номинаций на «Оскар» (в том числе — в категории «Лучший фильм»), BAFTA и Премию Гильдии актеров.

Борат 2

Год: 2020.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Джейсон Уолинер.

В главных ролях: Саша Барон Коэн, Мария Бакалова, Том Хэнкс, Дани Попеску.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Борат 2»

Продолжение псевдодокументальной картины «Борат» о похождениях казахстанского журналиста имеет в активе три номинации на «Золотой глобус», две из которых обернулись победой: «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» и «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)». Без награды осталась Мария Бакалова, которую в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)» обошла Розамунд Пайк с проектом «Аферистка». Зато впоследствии именно Бакалова получила номинации на «Оскар», BAFTA и Премию Гильдии актеров.

В сиквеле «Бората» болгарская актриса сыграла дочь главного героя — Тутар Сагдиеву. По сюжету глава Казахстана отправляет Бората в США, чтобы наладить связи с их политиками. Однако по прибытии в страну журналист обнаруживает, что вместо обезьяны, которую он должен был подарить американскому вице-президенту, в контейнере прячется Тутар. Разумеется, Борат решает, что девушка — тоже отличный подарок!