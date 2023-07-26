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Сегодня, 19:00

Лучшие мелодрамы 2023: они никого не оставят равнодушными

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Проверка фактов

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Фото Кадр из фильма «К тебе или ко мне?»
Фото Кадр из фильма «Больше чем никогда»
Фото Кадр из фильма «Прошлые жизни»
Фото Кадр из фильма «Мое прекрасное несчастье»
Фото Кадр из фильма «Поехавшая»
Фото Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»
Фото Кадр из фильма «К тебе или ко мне?»
Фото Кадр из фильма «Улица ржи»
Фото Кадр из фильма «Без ответа»
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Картины о любви остаются одним из самых популярных жанров. Собрали несколько свежих мелодрам, среди которых каждый найдет себе что-то по вкусу: от трогательных инди-проектов до романтических боевиков.

Больше чем никогда

Страна: Франция, Германия, Люксембург, Норвегия

Режиссер: Эмили Атеф

В главных ролях: Вики Крипс, Гаспар Ульель и другие

Фото Кадр из фильма «Больше чем никогда»

В прошлом году пронзительная мелодрама участвовала в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. «Больше чем никогда» повествует о паре, которой пришлось столкнуться с испытанием в виде неизлечимого заболевания: в попытках принять неизбежное главная героиня оставила мужа и в одиночку отправилась в Норвегию.

Лента стала одной из последних работ французского актера Гаспара Ульеля («Лунный рыцарь»), который погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте.

Улица ржи

Страна: Великобритания

Режиссер: Рейн Аллен-Миллер

В главных ролях: Вивиан Опара, Дэвид Джонссон Фрэй и другие

Фото Кадр из фильма «Улица ржи»

Главными героями инди-картины, покорившей зрителей фестиваля «Санденс», стали два незнакомца: Дом и Яс встретились в галерее и отправились на долгую прогулку по улицам Лондона (название одной из них и попало в название фильма), в ходе которой им предстоит обсудить личные травмы и дать отпор бывшим.

«Улицу ржи» уже сравнивают с культовой трилогией Ричарда Линклейтера («Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью»), хотя она и получилась более динамичной и яркой в визуальном плане, а также отмечают забавное камео Колина Ферта («Король говорит!»).

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Мое прекрасное несчастье

Страна: США

Режиссер: Роджер Камбл

В главных ролях: Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер и другие

Фото Кадр из фильма «Мое прекрасное несчастье»

Молодежная мелодрама, основанная на одноименном бестселлере Джейми Макгайер, предлагает зрителям очередную вариацию на тему «отличница и хулиган». На сей раз сюжет крутится вокруг первокурсницы Эбби и чемпиона подпольных боев Трэвиса.

Снявший «Мое прекрасное несчастье» Роджер Камбл знает толк в клише о противоположностях: среди его работ — «Жестокие игры» с Риз Уизерспун, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом, «Хижина любви» и сиквел «После».

Поехавшая

Страна: Россия

Режиссер: Антон Маслов

В главных ролях: Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев и другие

Фото Кадр из фильма «Поехавшая»

Отечественная картина снята по реальной истории: в 2017 году путешественница Анна Смолина полгода провела в велосипедном туре по России. Вот и главная героиня комедийной мелодрамы «Поехавшая» решилась отправится в путь через всю страну, чтобы помириться с мамой, которую не видела тринадцать лет.

Съемки фильма проходили во Владимире, Нижнем Новгороде, Москве, в Башкортостане, а также на Алтае и на Байкале, а в рамках подготовки режиссер и исполнительница главной роли устроили трехдневный велотрип.

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К тебе или ко мне?

Страна: США

Режиссер: Алин Брош МакКенна

В главных ролях: Риз Уизерспун, Эштон Кутчер и другие

Фото Кадр из фильма «К тебе или ко мне?»

В этом году главные звезды ромкомов нулевых вернулись к любимому жанру: Риз Уизерспун и Эштон Кутчер сыграли друзей детства, которые однажды решили поменяться домами. Так, Дебби улетела в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть от родительских обязанностей, а Питер отправился в Лос-Анджелес, где на время стал нянькой для сына Дебби.

Фильм получил довольно низкие оценки от критиков, однако релиз романтической истории в канун Дня святого Валентина все равно помог собрать зрителей у экранов.

Моя пиратская свадьба

Страна: США

Режиссер: Джейсон Мур

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Дженнифер Кулидж и другие

Фото Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»

Дженнифер Лопес, еще одна королева жанра, и вовсе специализируется на комедийных мелодрамах о свадьбах: «Свадебный переполох», «Если свекровь — монстр...», «Первый встречный», а теперь — «Моя пиратская свадьба».

В центре сюжета — роскошная свадебная церемония, на которую врываются пираты. Спасти заложников, конечно же, предстоит молодоженам.

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Прошлые жизни

Страна: США

Режиссер: Селин Сон

В главных ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро и другие

Фото Кадр из фильма «Прошлые жизни»

Дебютная режиссерская работа Селин Сон уже наделала шума в киносообществе: премьера «Прошлых жизней» состоялась на «Санденсе», а затем лента участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Критики пришли в восторг от истории о лучших друзьях детства из Южной Кореи, которые спустя десять лет встречаются в Нью-Йорке.

Одну из главных ролей исполнил Тео Ю, сыгравший Виктора Цоя в фильме «Лето». Российские зрители смогут увидеть «Прошлые жизни» только в следующем году: официальный релиз картины запланирован на 25 января.

Без ответа

Страна: США

Режиссер: Декстер Флетчер

В главных ролях: Ана де Армас, Крис Эванс, Эдриан Броуди и другие

Фото Кадр из фильма «Без ответа»

Ана де Армас и Крис Эванс — уже проверенный кинодуэт: актеры вместе снимались в детективе «Достать ножи» и боевике «Серый человек». На сей раз они перевоплотились в главных героев экшн-мелодрамы.

«Без ответа» повествует о знакомстве Коула и Сэди. Суждено ли им пойти на второе свидание, если девушка скрыла тот факт, что работает на ЦРУ? Или теперь молодым людям вместе предстоит спасти мир?

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

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