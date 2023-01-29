5 лучших мультфильмов девяностых и нулевых

Сегодня, 16:00
С какими мультфильмами у вас ассоциируется детство? Мы выбрали пять, которые вы наверняка хотя бы раз смотрели.
Первый мультфильм, получивший «Золотой глобус» как «Лучший фильм». В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет прекрасный принц, проклятый колдуньей: он должен ходить в обличье страшного чудовища и жить в одиночестве. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть. Спасая отца, деревенская девушка Белль оказывается в темном замке Чудовища. Но сможет ли она полюбить его?
Анастасия — дочка последнего русского царя Николая II, погубленного злодеем Распутиным. Ей удается спастись, добраться вместе с бабушкой до переполненного вокзала и... потеряться в толпе. Проходит десять лет. Анастасия — воспитанница детского дома — повзрослела и теперь хочет попасть в Париж. Однако Распутин, ненавидящий царскую семью, узнает о чудесном спасении принцессы и во что бы то ни стало жаждет ее смерти.
«Анастасия» стала для меня любовью с первого взгляда — такая красивая там мультипликация. Я помню, что даже вопреки моей долгой неспособности принять музыкальное кино, песни оттуда сразу пришлись по душе. Больше всего признательности к авторам я испытываю, потому что они сломали набивший оскомину сюжет, нещадно эксплуатируемый «Диснеем»: Анастасия становится настоящей принцессой, но решает променять этот статус на любовь и свободу.Марина АглиуллинаКинокритик, исследовательница поп-культуры
Наполовину лайка, наполовину волк — Балто и сам не знает, кто он на самом деле. Всеми гонимый бродяга оказывается в ледяной пустыне Аляски.
В это время эпидемия дифтерии охватывает небольшой поселок, а из-за вьюги он оказывается отрезан от остального мира. Лишь собачья упряжка может преодолеть 600 миль через арктический шторм и привезти спасительное лекарство. По воле случая судьба детей оказывается в (руках) лапах Балто.
Я помню, что в детстве мультфильмы с протагонистами-зверями вызывали во мне больше любви, чем сказки о принцессах. Возможно, потому что в «человеческих» историях роли у женщин были скучноватые, а у животных на гендер обращаешь меньше внимания. Думаю, «Балто» мне очень нравился еще и потому, что мама часто читала мне в детстве Джека Лондона и каких-то других авторов, в чьих книгах были собаки и собачьи упряжки.Марина АглиуллинаКинокритик, исследовательница поп-культуры
Непоседы Чип и Дейл всегда знают, как оказаться в центре событий. Поиски пропавших драгоценностей, детективные расследования, погони и сражения с хитроумными злодеями — герои не боятся самых рискованных приключений! Взяв в свою «Команду спасателей» изобретательницу Гаечку, здоровяка Рокфора и его помощника Вжика, друзья храбро бросают вызов преступникам.
Один из самых любимых мультиков моего детства — я была и до сих пор являюсь большой поклонницей Гаечки. Возможно, она даже повлияла на меня как ролевая модель. С тех пор я не пересматривала «Чипа и Дейла», но по воспоминаниям он нравился всей моей семье и был действительно смешным. Кроме того, в детстве истории дружбы ощущаются ближе, чем любви. Особенно если это скучная Спящая Красавица, которая просто лежала, пока не пришел принц.Марина АглиуллинаКинокритик, исследовательница поп-культуры
Она была обычной школьницей, пока не встретила говорящую кошку Луну. Луна помогла Усаги пробудить свои силы и научила девушку превращаться в Сейлор Мун, чтобы сражаться со злом, пытающимся захватить Землю. В сражениях к ней присоединились и ее подруги — другие воины в матросках.
Моя старшая сестра, я и наши знакомые были фанатами этого мультсериала. У нас были пазлы, альбомы с наклейками и еще какой-то мерч с «Сейлор Мун». Я до сих пор не знаю, было ли так, что меня инстинктивно тянуло смотреть на то, как девочки могут быть одновременно и очень эмоциональными, и настоящими воинами, или это просто совпадение. Однако другой мой любимый мультсериал детства тоже был про девушек-воительниц, он назывался «Принцесса Старла и повелители камней». Став взрослой, я несколько раз пересматривала «Сейлор Мун» и до сих пор активно использую стикеры с ней для переписок в соцсетях.Марина АглиуллинаКинокритик, исследовательница поп-культуры
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