5 лучших мультфильмов девяностых и нулевых

Готовы понастольгировать? Собрали не только полнометражки, но и пару сериалов.

С какими мультфильмами у вас ассоциируется детство? Мы выбрали пять, которые вы наверняка хотя бы раз смотрели.

«Красавица и чудовище» (1991)

Первый мультфильм, получивший «Золотой глобус» как «Лучший фильм». В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет прекрасный принц, проклятый колдуньей: он должен ходить в обличье страшного чудовища и жить в одиночестве. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть. Спасая отца, деревенская девушка Белль оказывается в темном замке Чудовища. Но сможет ли она полюбить его?

«Анастасия» (1997)

Анастасия — дочка последнего русского царя Николая II, погубленного злодеем Распутиным. Ей удается спастись, добраться вместе с бабушкой до переполненного вокзала и... потеряться в толпе. Проходит десять лет. Анастасия — воспитанница детского дома — повзрослела и теперь хочет попасть в Париж. Однако Распутин, ненавидящий царскую семью, узнает о чудесном спасении принцессы и во что бы то ни стало жаждет ее смерти.

«Балто» (1995)

Наполовину лайка, наполовину волк — Балто и сам не знает, кто он на самом деле. Всеми гонимый бродяга оказывается в ледяной пустыне Аляски.

В это время эпидемия дифтерии охватывает небольшой поселок, а из-за вьюги он оказывается отрезан от остального мира. Лишь собачья упряжка может преодолеть 600 миль через арктический шторм и привезти спасительное лекарство. По воле случая судьба детей оказывается в (руках) лапах Балто.

«Чип и Дейл спешат на помощь» (1989-1990)

Непоседы Чип и Дейл всегда знают, как оказаться в центре событий. Поиски пропавших драгоценностей, детективные расследования, погони и сражения с хитроумными злодеями — герои не боятся самых рискованных приключений! Взяв в свою «Команду спасателей» изобретательницу Гаечку, здоровяка Рокфора и его помощника Вжика, друзья храбро бросают вызов преступникам.

«Красавица-воин Сейлор Мун» (1992-1997)

Она была обычной школьницей, пока не встретила говорящую кошку Луну. Луна помогла Усаги пробудить свои силы и научила девушку превращаться в Сейлор Мун, чтобы сражаться со злом, пытающимся захватить Землю. В сражениях к ней присоединились и ее подруги — другие воины в матросках.

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