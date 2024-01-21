8 лучших сериалов последних лет по версии «Эмми»

15 января стали известны новые обладатели главной телевизионной награды: на сей раз среди триумфаторов прайм-тайм премии «Эмми» оказались «Наследники», «Медведь» и «Грызня». Рассказываем об этих и других сериалах, которые на протяжении последних лет неоднократно обходили своих конкурентов в борьбе за заветную статуэтку.

Наследники

Год: 2018-2023 (4 сезона).

Страна: США.

В главных ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Мэттью Макфэдиен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,9.

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Только в этом году финальный сезон «Наследников» собрал целую россыпь наград в основных категориях: «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале» (Киран Калкин), «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Сара Снук), «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» (Мэттью Макфэдиен), «Лучшая режиссура драматического сериала» и «Лучший сценарий драматического сериала».

Напомним, что сюжет разворачивается вокруг владельца медиакорпорации Waystar Royco Логана Роя и его детей, между которыми начинается нешуточная борьба за власть.

Медведь

Год: 2022-наст.вр. (2 сезона)

Страна: США.

В главных ролях: Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Медведь»

В отличие от драмы «Наследники», «Медведь» доминирует в комедийной категории. Среди номинаций, в которых проекту удалось одержать победу в этом году — «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер в комедийном сериале» (Джереми Аллен Уайт), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Эбон Мосс-Бакрак), «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Айо Эдебири), «Лучшая режиссура комедийного сериала» и «Лучший сценарий комедийного сериала».

Главный герой этой истории — молодой шеф-повар Карми, который возвращается в Чикаго, чтобы спасти ресторан, которым когда-то владел его старший брат.

Грызня

Год: 2023 (1 сезон).

Страна: США.

В главных ролях: Стивен Ян, Али Вонг, Джозеф Ли, Янг Мазино, Дэвид Чоу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Грызня»

Триумфатором среди мини-сериалов по итогам 2023 года стала «Грызня»: в ее активе — победа в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучший актер в мини-сериале или фильме» (Стивен Ян), «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме» (Али Вонг), «Лучшая режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы».

Завязкой сюжета становится столкновение двух автомобилей на парковке, в результате которого жизнь разнорабочего Дэнни и бизнесвумен Эми превращается в жесткое противостояние.

Тед Лассо

Год: 2020-2023 (3 сезона).

Страна: США, Великобритания.

В главных ролях: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уэддингхэм, Джереми Свифт, Фил Данстер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 8,8.

Фото Кадр из сериала «Тед Лассо»

В этом году «Тед Лассо» не смог совладать с «Медведем», зато, например, в 2022-м ему покорились следующие категории: «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер в комедийном сериале» (Джейсон Судейкис), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Бретт Голдстин) и «Лучшая режиссура комедийного сериала». Кроме того, заветную статуэтку имеет и Ханна Уэддингхэм, которая победила в категории «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» в 2021-м.

В центре истории — футбольный клуб «Ричмонд»: его новым тренером становится американец, который не разбирается в европейском футболе, а владелица и вовсе втайне надеется на провал команды.

Начальная школа «Эбботт»

Год: 2021 — настоящее время (3 сезона).

Страна: США.

В главных ролях: Кинта Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанелл Джеймс, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Начальная школа «Эбботт»

В этом году «Начальная школа «Эбботт» одержала победу в номинации «Лучшая актриса в комедийном сериале» (Кинта Брансон), в 2022-м — в номинациях «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Шерил Ли Ральф) и «Лучший сценарий комедийного сериала» (и вновь Кинта Брансон, которая, помимо всего прочего, еще и продюсирует проект).

Действие ситкома разворачивается в самой обычной школе. Здесь учительница начальных классов Джанин Тигс и ее коллеги самоотверженно учат детей, несмотря на проблемы с финансированием и управлением.

Белый лотос

Год: 2021-наст.вр. (3 сезона)

Страна: США.

В главных ролях: Мюррэй Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Фред Хехингер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Белый лотос»

Среди свежих побед «Белого лотоса» на «Эмми» — триумф Дженнифер Кулидж в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале». В 2022-м первый сезон принес актрисе и ее коллеге Мюррэю Бартлетту статуэтки в категориях «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» и «Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме», ну а «Белый лотос» тогда победил в номинациях «Лучший мини-сериал», «Лучшая режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы».

Пока создатели проекта продолжают оглашать имена тех, кто пополнит актерский состав следующего сезона, напомним, что сериал повествует о гостях элитного курорта, на котором происходит убийство.

Корона

Год: 2016-2023 (6 сезонов).

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис, Джонатан Прайс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Корона»

Многосерийный байопик «Корона» на протяжении последних лет непременно участвует в гонке за «Эмми»: так, например, в одном только 2021 году его отметили в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале» (Джош О'Коннор), «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Оливия Колман), «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» (Тобайас Мензис), «Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале» (Джиллиан Андерсон), «Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале» (Клэр Фой), «Лучшая режиссура драматического сериала» и «Лучший сценарий драматического сериала».

Проект, охватывающий период с 1947 года по наши дни, повествует о судьбах членов королевской семьи, в первую очередь Елизаветы II. Отправной точкой сюжета становится ее свадьба с принцем Филиппом.

Шиттс Крик

Год: 2015-2020 (6 сезонов).

Страна: Канада, США.

В главных ролях: Юджин Леви, Кэтрин О'Хара, Дэн Леви, Энни Мерфи, Крис Эллиот.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Шиттс Крик»

До «Медведя» и «Теда Лассо» лидером комедийной категории был ситком «Шиттс Крик»: в 2020 году он заработал «Эмми» в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер в комедийном сериале» (Юджин Леви), «Лучшая актриса в комедийном сериале» (Кэтрин О'Хара), «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» (Дэн Леви), «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» (Энни Мерфи), «Лучшая режиссура комедийного сериала» и «Лучший сценарий комедийного сериала» (в двух последних вновь отметился Дэн Леви).

По сюжету, бизнесмен Джонни Роуз, его жена (бывшая актриса) Мойра и двое взрослых детей Дэвид и Алексис вынуждены перебраться в городок Шиттс Крик: после финансового краха семья, которая еще недавно купалась в роскоши, вынуждена жить в дешевом мотеле.