«Любовь со второго взгляда» — простодушный ромком про кризис в отношениях

7 марта в российских кинотеатрах вышла российско-казахская романтическая комедия «Любовь со второго взгляда» про мужа и жену, которые не подозревают, что общаются в приложении для знакомств друг с другом. Рассказываем, какой получилась мелодрама, в которой Милош Бикович играет глянцевого виртуального серба.

Сюжет фильма «Любовь со второго взгляда»

Данила и Олеся — среднестатистическая семейная пара с увесистым багажом взаимных упреков и обид. Муж-инфантил предпочитает любимую приставку, а не возлюбленную и жалуется лучшему другу, что его некогда красавица-невеста превратилась в типичную сварливую супругу, которая заставляет его сортировать мусор. А жена-хозяйка погрязла в быту и надеется пристроить дочку уже хоть в какой-нибудь кружок. Третий месяц она выслушивает обещания мужа собрать стеллаж и все чаще плачется лучшей подруге, что не чувствует любви и опоры.

Фото Кадр из фильма «Любовь со второго взгляда»

Герои понимают — если партнер заботы не проявляет, то самое время искать ее на стороне. Не без помощи друзей Олеся и Данила втайне друг от друга регистрируются в приложении для знакомств, где каждый из них создает себе лакированный и идеальный образ. Он предстает в виде экзотического сербского мужчины, беспокоящего об экологии, она — в образе элегантной девушки-геймерши. Эти вымышленные прототипы погрязших в бытовухе супругов как раз и исполняют Милош Бикович и Регина Тодоренко.

Конечно же, главные герои по чистой случайности мэтчатся именно друг с другом. Вернее — с фейковыми версиями самих себя. И пока в серой реальности их брак трещит по швам, в сахарно-приторном онлайне оба героя не могут отлипнуть от родственной души по ту сторону экрана.

Фото Кадр из фильма «Любовь со второго взгляда»

Стоит ли смотреть комедию «Любовь со второго взгляда»

О том, кто есть кто в этой нехитрой любовной заварушке, догадываться не придется. Об этом нам рассказали еще в трейлере. Авторы не закладывают в главный сюжетный ход какую-то интригу, а по большей степени фокусируются на виртуальных отношениях молодой семейной пары, затосковавшей по конфетно-букетному периоду в своей жизни. Да, возможно, сейчас подобные комедийные тропы с дейтинговыми приложениями лучше решать с эффектом «вау». Однако иногда достаточно и простого напоминания, что социальные сети по-прежнему пространство притворства и самообмана.

Картину Олжаса Нурбая можно назвать простой: легкое мелодраматическое повествование сценаристы не нагружают изощренными сценарными решениями. С одной стороны, учитывая жанр и целевую аудиторию ленты, такое решение оправдано и логично, с другой — иногда создается впечатление разрозненности эпизодов, которые кажутся чуть-чуть романтикой, немного комедией и — внезапно — эко-драмеди.

Фото Кадр из фильма «Любовь со второго взгляда»

Свою виртуальную интрижку герои умудряются быстро превратить в череду излияний и тем самым уравнять ее с опостылевшей домашней рутиной. Это как бы в очередной раз подчеркивает: какой бы красивый аватар ты себе ни создал, в реальности ты остаешься все таким же, с тем же набором проблем, которые не решить фейковыми аккаунтами. Сами переписки внутри приложения технически режиссер обыгрывает довольно изобретательно — они яркие, красочные и визуально приятные, в том числе и благодаря игре Биковича и Тодоренко. За это команде стоит отдать должное.

Не обошлось в ленте и без проблематики традиционных семейных ценностей, актуальной как в России, так и в Казахстане. Зрители наблюдают за второстепенной сюжетной линией, в которой алчные девелоперы хотят снести яблоневый сад добродушного вдовца, у которого Олеся покупает яблоки для своей пастилы. Вместе со своей подругой и бизнес-партнером она встает на защиту поставщика и не дает коварным строителям срубить деревья, глубоко укоренившиеся в алма-атинских землях (картину снимали в Москве и Алма-Ате).

Фото Кадр из фильма «Любовь со второго взгляда»

«Любовь со второго взгляда» — тот самый тип фильмов, не нагружающих мозг в и так сложных реалиях. Он довольно просто собранный и в своем содержании не претендует на великие откровения. Но ему это и не нужно. Ленту можно спокойно посмотреть всей семьей, не переживая за сцены 18+ или «сортирный» юмор. Создатели постарались передать в том числе и казахстанский колорит — картину снимали в двух странах. А поступки и переживания героев точно будут понятны зрителям 30+ лет: Олеся и Данила — персонажи, знакомые и близкие многим.