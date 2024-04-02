«Мятежная Луна: Дарующая шрамы» — что известно о сиквеле Зака Снайдера

19 апреля на платформе Netflix выйдет вторая часть цикла «Мятежная Луна», получившая подзаголовок «Дарующая шрамы». Рассказываем обо всем, что известно о продолжении проекта Зака Снайдера, не ставшего частью «Звездных войн».

Что происходило в первой части «Мятежной Луны»

Начало истории получило название «Дитя огня». События проекта разворачиваются в галактической империи Праматерь, где после убийства королевской семьи власть узурпировал коварный сенатор. А чтобы избежать возможной революции, среди планет курсировал боевой корабль под руководством адмирала Нобла, славящегося своей безжалостностью.

Однажды в поисках повстанцев военные прибыли на луну Велдт, где начали отбирать у местных запасы еды, убивать и насиловать. Но на этот раз загадочная женщина по имени Кора не дала свершиться несправедливости.

Девушка — беглянка из военной элиты империи. Кора приняла решение жить мирной жизнью, чтобы искупить свое страшное прошлое. Когда благополучие ее нового дома оказалось под угрозой, она приняла решение собрать воинов со всей галактики для борьбы с сенатором.

Сюжет « Дарующей шрамы»

Во второй части Кора вместе со своими союзниками продолжит защищать луну Велдт. В свою очередь, все силы действующей власти будут брошены на подавление растущего восстания. Сиквел раскроет мотивы героев, которые толкнули их на противостояние.

Несмотря на то, что первая часть «Мятежной Луны» получила не самые восторженные отзывы зрителей и критиков, а сиквел еще не вышел, Зак Снайдер уже планирует выпустить спин-офф про Немезиду.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна: Дарующая шрамы»

Создате ли фильма

Зак Снайдер отвечает за режиссуру и операторскую работу. А сценарий фильма, как и в случае первой части, он писал вместе с Шеем Хаттеном («Джон Уик 4») и Куртом Джонстадом («300 спартанцев»).

Продюсерами картины выступили Эрик Ньюман, Дебора Снайдер, Зак Снайдер, Сара Бауэн, Миша Буковски, Шей Хаттен, Курт Джонстад и Берген Суонсон.

Фото Кадр из фильма «Мятежная Луна: Дарующая шрамы»

Актерский состав

В «Дарующей шрамы» снялись София Бутелла (Кора), Эд Скрейн (Аттикус Нобл), Михил Хейсман (Гуннар), Чарли Ханнэм (Кай), Стаз Нэйр (Тарак), Пэ Ду-на (Немезида), Джимон Хонсу (Титус), Рэй Фишер (Дарриан Бладэкс), Клеопатра Коулмэн (Девра) и Фра Фи (Балисариус).

Трейлер

Где смотреть фильм «Мятежная Луна: Дарующая шрамы»

Сиквел «Мятежной Луны» будет доступен для просмотра на платформе Netflix с 19 апреля.