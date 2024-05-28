«Пацаны»: чем закончился третий сезон супергеройского проекта

13 июня на платформе Prime Video пройдет премьера четвертого сезона «Пацанов». Пришло время вспомнить, на чем остановилась история назревающего противостояния между суперами и людьми.

О чем сериал «Пацаны»

Проект рассказывает историю корпорации Vought International, репутацию которой продвигает элитный отряд супергероев «Семерка». Люди думают, что это защитники, но на самом деле «Семерка» представляет для них главную угрозу. Противостоит супергеройскому отряду группировка «Пацаны», состоящая из обычных людей, не боящихся неравной борьбы.

Глава «Семерки» — патриотический супергерой Хоумлендер, расист, националист, лактофил и сын Солдатика. Он презирает всех, кто слабее него, но в силу сохранения репутации и лояльности аудитории вынужден это скрывать.

Глава «Пацанов» — бывший агент ЦРУ Билли Бутчер. Он ненавидит супергероев и Хоумлендера в частности, ведь тот виновен в исчезновении и, хоть и не напрямую, смерти его жены. Бутчер живет местью, ему нечего терять, и он готов на все ради победы.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Что происходило в 3 сезоне «Пацанов»

Билли Бутчер и большая часть группировки «Пацаны» работали на Бюро по делам супергероев, задерживая проблемных суперов. Старлайт заняла должность второго капитана «Семерки».

Генеральный директор Vought International Стэн Эдгар хотел продать сенатору Роберту Сингеру новую разновидность Препарата V, получившую название V24: она способна дать обычному человеку суперспособности на сутки.

Королева Мэйв стремилась разыскать группу супергероев старого поколения под названием «Расплата»: узнав правду о судьбе Солдатика, она могла получить ключ к тому, как убить Хоумлендера.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

У «Пацанов» такая же цель, поэтому они тоже расследовали дело Солдатика. Хьюи посетил приют для детей со сверхспособностями «Красная река», скопировал его архивы и узнал о способностях конгрессвумен Виктории Ньюман.

Они с Бутчером работали по-отдельности, потому что Хьюи не одобрял его кровавые методы борьбы. Чтобы вернуть доверие бывшего напарника, Бутчер обещал Хьюи, что изменится, но это не было правдой. Ради победы он принимал сыворотку V24, ведь она, хоть и на время, давала Бутчеру возможность сравнять шансы в противостоянии с суперами.

Тем временем Хоумлендер сделал рисокванное публичное заявление, от которого его рейтинг, вопреки опасениям Vought, только вырос, что заставило администрацию корпорации, фактически, закрыть глаза на недопустимость поведения супера.

Чтобы укрепить привилегированный статус, Хоумлендер объявил о своих отношениях со Старлайт (у супергероини безупречная репутация, к тому же, она лидер «Семерки») и объединился с Викторией Ньюман, чтобы дискредитировать Эдгара.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

Поиски Солдатика привели «Пацанов» в Россию. Узнав о том, что Бутчер принимает V24, Хьюи попросил дать сыворотку и ему. Бутчер отказался, поэтому Хьюи украл V24 и вколол ее себе.

«Пацаны» проникли в лабораторию Министерства энергетики, расправились с русским спецназом, нашли Солдатика и забрали его с собой в надежде, что супер поможет им в борьбе с Хоумлендером.

Чем закончился 3 сезон «Пацанов»

В финале третьего сезона «Пацанов» произошло масштабное противостояние. Мэйв сражалась с Хоумлендером, а Бутчер — с Солдатиком. Супергерой одержал победу и хотел убить Бутчера, но последнего успели спасти.

После того как столкновение закончилось, сын Хоумлендера Райан ушел вместе с отцом, что противоречило обещанию Бутчера заботиться о ребенке, чтобы под влиянием супергероя он не превратился в монстра.

Фото Кадр из сериала «Пацаны»

В ходе битвы Мэйв потеряла глаз и поняла, что с нее хватит. Супергероиня приняла решение начать жить спокойной уединенной жизнью.

В финале выяснилось, что у V24 есть ряд разрушительных побочных эффектов, поэтому жить Бутчеру остается около года. Старлайт присоединилась к «Пацанам», а Хоумлендер представил публике сына, упиваясь собственной безнаказанностью.

Чего ждать от 4 сезона сериала «Пацаны»

В четвертом сезоне «Пацанов», вероятно, раскроют тему потенциального противостояния между суперами и обычными людьми. Эта линия поднималась в спин-оффе «Поколение Ви» и может продолжиться в основном сериале.

В продолжении сериала корпорация Vought будет пытаться стабилизировать сыворотку V24, чтобы начать поставлять ее для военных.

Трейлер 4 сезона сериала «Пацаны»

Где смотреть 4 сезон «Пацанов»

Все эпизоды четвертого сезона «Пацанов» будут доступны для просмотра на платформе Prime Video. Премьера первой серии состоится 13 июня.