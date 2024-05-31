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Продолжи цитаты из советских мультфильмов: тест
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

1 мин.

Продолжите цитаты из советских мультфильмов: тест

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»
Фото из мультсериала «Ну, погоди!»
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А вы помните советские мультики наизусть? Ведь в детстве все мы пересматривали их по несколько раз. Конечно, это яркое и, пожалуй, неповторимое явление в истории анимации. Эти мультфильмы не только развлекали детей, но и воспитывали ценности, формировали мировоззрение и оставались (и остаются) в памяти на протяжении долгих лет.

«Союзмультфильм» выпускал сотни мультиков различных жанров. Многие из них стали классикой мировой анимации и до сих пор пользуются популярностью не только в странах бывшего СССР, но и за их пределами.

А мы решили проверить вашу память. Для этого вам придется вспомнить крылатые фразы из популярных советских мультфильмов. Поехали!

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