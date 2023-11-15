Что показали в пятой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim выпустил пятый эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончился предыдущий и что произошло в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

О чем была четвертая серия седьмого сезона «Рика и Морти»

Четвертый эпизод седьмого сезона обыгрывает темы компромиссов, сделок человека с совестью и самообмана.

В семье Смит внезапно появилась традиция устраивать спагетти-четверги. За внешней идиллией скрывалась жуткая правда, которую никто не хотел знать, потому что личные интересы персонажей были для них в приоритете.

Сюжет пятой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Возвращение злого Морти (альтернативной версии Морти С-137). В новом эпизоде выяснилась предыстория персонажа, а еще зрителям напомнили об одной детали из прошлого Рика: он по-прежнему боится пиратов. Впервые об этой слабости ученого стало известно в третьем эпизоде первого сезона «Анатомический парк».

В пятой серии седьмого сезона альтернативная версия Санчеса сделала замечание злому Морти — повязка на глазу персонажа напомнила ему о пиратах.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

В начале эпизода создатели проекта решили сделать полную мрачной иронии отсылку к «Джетсонам», научно-фантастическому мультипликационному ситкому 1962 года. Семья открыла для себя бесконечные вселенные и думала, что среди своих альтернативных версий она такая одна.

Но в основном пятая серия сосредоточена на поисках Рика Прайма. Поначалу не слишком удачных: персонаж мастерски ускользает, создавая смертельные ловушки другим Рикам.

Желающих отомстить Прайму хватает: он убил жену Рика во всех вселенных и хотел преподать Санчесу урок, стерев всю семью ученого, начиная со Слоу Мобиуса — персонажа, умеющего замедлять время.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

В шестом сезоне «Рика и Морти» дается понять, что Санчес пытался найти Прайма десятилетиями. Месть стала главной темой продолжения проекта и произошла словно раньше времени, ведь до финала еще далеко.

Злому Морти удалось нейтрализовать Рика Прайма и дать Рику отомстить за близких. В финале серии ученый вернулся домой, чувствуя полное опустошение.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Что показали в сцене после титров

Семью Слоу Мобиуса, переживающую его исчезновение.