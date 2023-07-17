Чего ожидать от сериала по игре Fallout от Джонатана Нолана

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Загадочный и опустошенный мир после ядерной катастрофы, в котором каждый шаг может стоить вам жизни. Мрачные руины, пустынные просторы и неизведанные опасности подстерегают каждого, кто осмеливается пройти через них.
Именно такой мир стал знаковым для легендарной серии видеоигр Fallout. Но теперь поклонникам этой постапокалиптической саги предстоит взглянуть на нее с совершенно новой стороны — не за горами релиз телевизионного сериала от Amazon. Что мы уже знаем и чего ожидать от новинки?
Fallout — серия видеоигр жанра RPG (role playing game), первая часть которой увидела свет 30 сентября 1997 года. Игры рассказывают историю о далеком будущем, где случился ядерный конфликт между супердержавами, а остатки мира адаптировались к новому существованию. Основой сеттинга игр было альтернативное будущее, вдохновленное массовой культурой пятидесятых и представляющее собой отличный пример ретрофутуризма.
В мире победившего атома никогда не был изобретен транзистор, а технологический прогресс пошел по пути развития электровакуумных приборов и ядерной физики. Мир игры полностью основывается на атомной энергетике. Например, вымышленная автомобилестроительная компания «Крайслус моторс» (явный оммаж в сторону компании Chrysler) незадолго до начала великой войны в мире «атомных осадков» стала выпускать машины, работающие на миниатюрных ядерных реакторах. Скорее всего, к этому их сподвиг не только технический прогресс, но и энергетический кризис, случившийся в альтернативной вселенной.
Главный маскот серии — персонаж под названием Vault Boy — человечек в синем комбинезоне с радостным лицом, показывающий большой палец. Он также появляется в самих играх как важный элемент в рекламной кампании вымышленной корпорации Vault-Tec, которая занимается строительством убежищ на случай ядерного апокалипсиса. И да, и этот большой палец — не лайк в ваших соцсетях, а проверка области поражения атомной бомбы. Если вдалеке вы увидите ядерный взрыв, поднимите большой палец на вытянутой руке — если гриб от взрыва меньше вашего пальца, то вы вне опасности.
Сюжеты основных игр серии, за редким исключением, рассказывали историю выходцев из убежищ, созданных компанией Vault-Tec. Давайте разбираться, какими перипетиями сюжета нас порадует предстоящий сериал по вселенной.
Корпорация Amazon приобрела права на экранизацию игровой серии в 2020 году. Вскоре к проекту присоединились авторы сценария Лиза Джой и Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана и автор сценария сериала «Мир Дикого Запада» и таких фильмов, как «Мементо», «Престиж», «Темный рыцарь», «Интерстеллар», сделанных в соавторстве с братом. Тогда же появился первый короткий тизер предстоящего сериала, демонстрирующий логотипы студий и загрузочный экран с надписью «please stand by», знакомый всем игрокам. Упомянутый выше Джонатан Нолан срежиссирует первую серию, а шоураннерами сериала выступят Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер.
Главные роли в сериале исполнят Уолтон Гоггинс, запомнившийся по ролям злодея у Тарантино, Элла Пернелл и Кайл Маклахлен, широко известный зрителям по роли агента Купера в сериале «Твин Пикс». Так что, возможно, убежища в сериале будут совсем не тем, чем кажутся. Что, на самом деле, прекрасно сочетается с сюжетом игр.
Известно, что сюжет сериала не будет воспроизводить события какой-либо из частей серии, а расскажет самостоятельную историю с новыми для игровой вселенной персонажами.
Съемки сериала начались в июле 2022 года. Об этом сообщи актер Уолтон Гоггинс, которому досталась роль «гуля». В мире игры гулями называли людей, переживших воздействие огромной дозы радиации, что привело к некрозу тканей и изменило их внешний вид. Некоторые из них сохранили разум, а некоторые превратились в полуразумных агрессивных существ, по поведению напоминающих зомби.
Также в июле прошлого года в Сети появился первый минималистичный постер сериала, на котором изображен уже упомянутый маскот серии Vault boy. Незадолго до этого в Сеть попали фотографии декораций, на которых был запечатлен воссозданный супермаркет вымышленной сети магазинов Super-Duper Mart, появлявшийся в играх Fallout 3 и Fallout 4.
Фотографиями поделился пользователь Reddit: по его словам, съемки проходят в районе Стейтен Айленд, Нью-Йорк — именно там располагается магазин, взятый как основа для дальнейших декораций. На опубликованных снимках видно, что съемочная площадка была в процессе создания.
Следующий слив произошел спустя пару недель. На фотографиях, опубликованных в Twitter и уже упомянутом выше Reddit, запечатлены декорации одного из убежищ и человек в униформе его жителей. По канону игр Fallout у каждого убежища есть свой номер, написанный на комбинезонах жителей и на огромной гермодвери на входе, но по фотографиям со съемок выяснить этот номер не удалось.
Особый интерес представляют детали костюма, также попавшие в объектив. В кадре можно заметить силовую броню — вид технологичных доспехов, которые носят представители объединения «Братство стали». Это военизированная организация, занимающаяся сохранением технологий прошлого и по структуре напоминающая рыцарский орден. Броня на фото похожа на модель T-60, впервые появившуюся в Fallout 4.
Следующие фотографии появились в августе. В этот раз у пользователей Всемирной сети появилась возможность подробнее рассмотреть декорации одного из убежищ. Создатели подробно воссоздали множество помещений, что может говорит о том, что достаточно большая часть сюжета развернется именно в созданных Vault-Tec строениях. Самым интересным объектом на фото оказалась ферма, что максимально нетипично для серии, ведь зачастую защитные сооружения располагались под землей и выходить из них без особо важной причины было запрещено.
В октябре 2022 года в официальном Twitter-аккаунте Prime Video появилось изображение, приуроченное к двадцатипятилетию серии. На нем изображен вход в убежище под номером 33. На канале Xbox 26 октября 2022 года появилось видео, приуроченное ко дню рождения серии, где помимо Тодда Говарда, являющегося геймдиректором последних частей серии, и Тима Кейна появился Джонатан Нолан. В шуточном интервью, снятом на съемках сериальной адаптации, он просит рассказать про серию игр, так как, несмотря на любовь к видеоиграм, он не знаком с Fallout. В этот момент в кадре появляется рука в силовой броне и подает сценаристу и режиссеру бутылку легендарного напитка Nuke Cola, крышки от которого служат валютой в постапокалиптическом мире будущего.
8 февраля в соцсети Reddit появилось сообщение об окончании съемочного процесса сериала, также содержащее благодарности съемочной группе. Предположительно автором сообщения выступила Элла Пернелл, исполняющая одну из главных ролей в экранизации.
Несмотря на эту пиар-кампанию, у сериала все еще нет даты релиза, однако премьера была намечена на конец 2023-го или начало 2024 года. Сайт IMDB сообщает, что запланировано 10 эпизодов, но подтверждения этой информации не было.
Fallout — легендарная серия, которая за время существования прошла перерождение, перейдя из изометрической RPG старой школы в полноценное 3D и сменив жанр на Action-RPG. Несмотря на то что последний проект в серии — онлайновый Fallout 76 — оказался как минимум спорным и был принят холодно, серия не потеряла своих поклонников и имеет огромную фанбазу по всему миру. Судя по фотографиям со съемок и контролю разработчиков последних частей за ходом процесса, есть надежды на хорошую адаптацию с уважением к оригиналу.