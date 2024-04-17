Не только «Игра престолов»: 9 лучших фильмов с Шоном Бином

Сегодня, 17 апреля, свой день рождения отмечает британский актер Шон Бин. Он дебютировал на экране еще в 1980-х, и количество проектов с его участием уже давно перешагнуло за сотню. Многие знают Бина по роли Неда Старка в популярном сериале «Игра престолов». Рассказываем о других самых известных киноработах актера.

Властелин колец: Братство кольца

Год: 2001.

Страна: Новая Зеландия, США.

Режиссер: Питер Джексон.

В главных ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Орландо Блум.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,6.

Рейтинг IMDb: 8,9.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Один из самых известных проектов с участием Шона Бина — это фэнтези-сага «Властелин колец». В первой части трилогии, которая вышла с подзаголовком «Братство кольца», актер сыграл Боромира — старшего сына наместника Гондора, который вместе с Фродо и другими персонажами отправляется к Роковой горе. Однако сила Кольца подвергает Боромира испытаниям...

Стоит отметить, что почти все актеры, сыгравшие членов Братства (в том числе и Шон Бин), сделали себе на память о съемках одинаковые татуировки с эльфийским символом «9».

Троя

Год: 2004.

Страна: США, Мальта, Великобритания.

Режиссер: Вольфганг Петерсен.

В главных ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум, Брайан Кокс, Дайан Крюгер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Троя»

Еще один эпический проект в карьере английского актера — это исторический блокбастер «Троя». Центральным персонажем фильма стал Ахиллес, которого сыграл Брэд Питт, а вот Шону Бину достался образ его соратника Одиссея, царя Итаки. Под предводительством спартанского царя Менелая они собираются вернуть Елену (жену Менелая), которую увез троянский царевич Парис.

Кстати, несколько лет спустя Шон Бин вновь обратился к античной тематике: в фэнтези-картине «Перси Джексон и Похититель молний» он исполнил роль Зевса.

Эквилибриум

Год: 2002.

Страна: США.

Режиссер: Курт Уиммер.

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Тэй Диггз, Энгус Макфадьен, Шон Бин, Эмили Уотсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Эквилибриум»

Действие антиутопии «Эквилибриум» разворачивается в вымышленном городе-государстве Либрии, в котором любые произведения искусства находятся под запретом. Правительственные агенты следят за тем, чтобы люди не проявляли никаких чувств, но однажды напарник главного героя по имени Эррол Партридж совершает так называемое эмоциональное преступление.

Именно Партриджа и сыграл Шон Бин. На эту роль претендовали около 200 актеров. В кадре Шон Бин читает стихи ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса.

Сокровище нации

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Джон Тертлтауб.

В главных ролях: Николас Кейдж, Дайан Крюгер, Джастин Барта, Шон Бин, Джон Войт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Сокровище нации»

Центральный персонаж приключенческой франшизы «Сокровище нации» — Бенджамин Гейтс, который верит в то, что отцы-основатели США спрятали клад, а ключ зашифровали в Декларации независимости. Чтобы карта не попала в руки к любителям легкой наживы, Бен готов выкрасть ценный документ из здания Национального архива, а затем и найти сокровище.

Шон Бин перевоплотился в главаря тех самых бандитов, которым противостоит главный герой в исполнении Николаса Кейджа.

Северная страна

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Ники Каро.

В главных ролях: Шарлиз Терон, Томас Кертис, Эль Петерсон, Фрэнсис Макдорманд, Шон Бин, Вуди Харрельсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Северная страна»

Сюжет драмы «Северная страна» списан с реальной истории: в 1980-х Луис Дженсон и ее коллеги подали в суд на руководство рудника, где тогда работали, и это стало первым в истории групповым иском о сексуальных домогательствах.

Номинации на все главные премии получили Шарлиз Терон и Фрэнсис Макдорманд, которые сыграл подруг Джози и Глори, работающих на железном руднике. Шону Бину досталась роль мужа Глории, чей друг — адвокат Билл Уайт (Вуди Харрельсон) — впоследствии берется помочь Джози и другим пострадавшим добиться справедливости.

Остров

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Бэй.

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Скарлетт Йоханссон, Джимон Хонсу, Шон Бин, Стив Бушеми.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Остров»

Вышедший в 2005-м фантастический боевик «Остров» переносит зрителей в 2019 год, который тогда еще считался будущим. Главные герои фильма — Линкольн-Шесть-Эхо и Джордан-Два-Дельта — живут в изолированном комплексе и ожидают отправки на Остров — последнее незагрязненное место на Земле. Разумеется, все это оказывается ложью.

Шон Бин сыграл доктора Мэррика, который разработал технологию выращивания клонов для использования их в качестве доноров органов.

Сайлент Хилл

Год: 2006.

Страна: Канада, Франция, Япония, США.

Режиссер: Кристоф Ган.

В главных ролях: Рада Митчелл, Джоделль Ферланд, Лори Холден, Шон Бин, Дебора Кара Ангер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Сайлент Хилл»

Экранизация компьютерной игры Silent Hill повествует о девочке Шэрон, страдающей от таинственного заболевания. Последней надеждой для ее матери Роуз становится заброшенный город Сайлент Хилл, название которого дочь повторяет во сне. Несмотря на протесты мужа, женщина решает отвезти туда Шэрон.

Шону Бину досталась роль Кристофера, который отправляется в загадочный город, после того как там пропадают его жена и дочь.

Иллюзия полета

Год: 2005.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Швентке.

В главных ролях: Джоди Фостер, Питер Саарсгард, Шон Бин, Кейт Бихан, Майкл Ирби.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Иллюзия полета»

Действие драматического триллера «Иллюзия полета» разворачивается на борту рейса Берлин — Нью-Йорк. Главная героиня картины в исполнении Джоди Фостер обнаруживает пропажу шестилетней дочери, однако поиски не приносят результатов, а улики и вовсе указывают на то, что девочка даже не садилась в самолет.

В этом фильме Шон Бин исполнил роль командира экипажа. Любопытно, что в реальности актер боится самолетов и летает только в случае крайней необходимости.

Золотой глаз

Год: 1995.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Мартин Кэмпбелл.

В главных ролях: Пирс Броснан, Шон Бин, Изабелла Скорупко, Фамке Янссен, Джо Дон Бейкер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Золотой глаз»

Еще одна громкая франшиза, в которой засветился Шон Бин, — это бондиана. 17-й фильм шпионской саги «Золотой глаз» впервые представил миру Пирса Броснана в роли Джеймса Бонда, а также Джуди Денч в образе М (она стала первой и пока единственной женщиной, сыгравшей главу МИ-6).

Шон Бин исполнил роль агента 006, на которую изначально рассматривали Энтони Хопкинса и Алана Рикмана. Стоит также отметить, что в 1980-х Бин пробовался на роль самого Бонда, но тогда удача улыбнулась Тимоти Далтону.