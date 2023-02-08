8 фильмов-боевиков, от которых вы точно не сможете оторваться

От культового «Брата 2» до комедийных «Бесславных ублюдков».

После насыщенного января наступает унылый февраль, когда на улице холод и серость, а в помещениях бесконечные разговоры о работе. Душа так и хочет весны и яркого солнышка, но так мало кинопремьер, которые могли бы сократить время ожидания. Мы предлагаем вернуться к классике и посмотреть лучшие боевики по рейтингу «Кинопоиска».

«Леон» (1994)

Рейтинг: 8.7

«В искусстве убивать ему не было равных», — фраза, которая прекрасно описывает главного героя фильма Леона (Жан Рено). Профессиональный убийца живет по соседству с семьей, торгующей наркотиками. Из-за долга их всех расстреляли, кроме 12-летней Матильды (Натали Портман). Девочке повезло: ее не было дома. Чтобы спастись от убийц, она просится к своему соседу Леону. Матильда жаждет мести за своего убитого младшего брата. И когда она понимает, что Леон — наемник, просит научить ее убивать.

«Леон» — это не только история про месть и убийства, но и про любовь, какой бы она ни была. Матильда очень быстро влюбляется в своего соседа, а Леон старается держать дистанцию и относится к девочке с отеческой заботой. Профессиональный наемник, который никогда ничего не боялся, быстро прикипает к героине и старается уберечь ее от криминального мира. Создатель картины Люк Бессон очень постарался над актерским составом: совместные сцены юной Натали Портман и обаятельного Жана Рено — то, на что стоит посмотреть.

«Карты, деньги, два ствола» (1998)

Рейтинг: 8.6

Фанатам «Криминального чтива» рекомендуется! История про четырех друзей, которые решили выиграть немного денег у опытного шулера и проиграли. За неделю им нужно отдать долг в 500 тысяч фунтов. Молодые парни решили особо не напрягаться — они украдут «товар» у местного наркобарона. Полное погружение в криминальный мир Британии.

«Карты, деньги, два ствола» — картина, которая подарила билет в большое кино Джейсону Стетхему и стала дебютной в карьере режиссера Гая Ричи.

«Брат 2» (2000)

Рейтинг: 8.2

Продолжение приключений Данилы Багрова (Сергей Бодров — мл.) в Америке. В этот раз история немного поменялась: теперь Виктор (Виктор Сухоруков) едет в столицу к своему брату, не зная, что Данила уже успел «влипнуть» в одну интересную историю. Он встречается со своими сослуживцами на телевизионной передаче о героях Первой чеченской войны, но неожиданно одного из них убивают. Данила как яростный борец за справедливость должен лететь в США, чтобы разобраться с этими бандитами.

Случайные знакомства, неожиданная любовь и много приключений ждут братьев в продолжении культового фильма.

«Шерлок Холмс» (2009)

Рейтинг: 8.1

Экранизация детектива о лучшем сыщике всех времен и его помощнике докторе Ватсоне. Что ж, это всем известная история расследований, только режиссеры решили немного изменить события, с которыми придется столкнуться легендарным сыщикам. Но от этого сюжет становится только интереснее. Тем более на пути Шерлока (Роберт Дауни — мл.) появляется очаровательная Ирэн Адлер (Рэйчел МакАдамс), которая сводит его с ума.

Действия картины происходят в XIX веке. Создатели хорошо продумали образы героев и декорации — так и хочется пройтись по Лондону и окунуться в атмосферу расследований!

«Крепкий орешек» (1988)

Рейтинг: 8.0

Сейчас, когда Брюс Уиллис больше не может сниматься по состоянию здоровья, самое время пересмотреть его лучшие работы. В этом фильме он появляется в образе полицейского, который вернулся на Новый год в Лос-Анджелес, чтобы помириться со своей женой.

Рождественская вечеринка, где он должен был с ней встретиться, заканчивается катастрофой: весь небоскреб оказывается захвачен террористами. Они взяли в заложники всех в здании, кроме Джона МакКлейна (Брюс Уиллис). Наш полицейский успел спрятаться и придумать план освобождения от бандитов. Схватка между ними идет не на жизнь, а на смерть.

«Троя» (2004)

Рейтинг: 8.0

Действия происходят в те времена, когда люди верили в Посейдона, Аполлона и Зевса, — в Древней Греции. Это известная многим история про осаду греками Трои. Но знаете ли вы предысторию? Почему греки вообще решили воевать с Троей? Как часто бывает, и тут не обошлось без любви.

Во время пира в честь перемирия между Троей и Спартой Парис (Орландо Блум), троянский царь, украл очаровательную Елену (Диана Крюгер), жену Менелая (Брендан Глисон). Менелай, царь Спарты, готов пойти на все, чтобы вернуть любимую жену. Его армия отправляется в Трою, чтобы восстановить честь царя.

«Законопослушный гражданин» (2009)

Рейтинг: 8.0

Классический американский боевик. Человек, потерявший семью, способен на все что угодно.

Клайд Шелтон (Джерард Батлер) из Филадельфии проводит время с семьей — женой и маленькой дочкой, но идиллию нарушают два грабителя, ворвавшиеся в дом. Они забирают все драгоценности, убивают семью Шелтона у него на глазах и ранят его самого. Преступникам не удается далеко убежать: вскоре их судят, но приговор оказывается несправедливым. Молодой помощник прокурора Ник Райс (Джейми Фокс) соглашается на сделку с одним из преступников и освобождает его.

Клайд Шелтон, зная об этой сделке, решает восстановить справедливость самостоятельно и начинает мстить по очереди всем, кто был причастен к судебному процессу. Теперь прокурор должен остановить Шелтона любыми способами.

«Бесславные ублюдки» (2009)

Рейтинг: 8.0

Звездный состав во главе с Брэдом Питтом, тонкий юмор и безумно привлекательная картинка — это еще не все, что нам приготовил легендарный Квентин Тарантино. Уникальный сюжет — вот его козырь.

Что для нас конец Второй мировой войны? Солдаты освобождают захваченные территории, а нацистов ждет относительно легкая судьба — их всего лишь берут в плен и чуть позже судят. Но в «Бесславных ублюдках» пощады не будет! Отряд американцев еврейского происхождения отправляется в оккупированную Францию, чтобы с особой жестокостью убивать немецких фашистов и попытаться положить конец войне.

В то же время уцелевшая после расстрела своей семьи 18-летняя Шошанна Дрейфус (Мелани Лоран) мечтает отомстить за смерть родных. Сами того не зная, отряд и молодая девушка пересекаются на премьере в кинотеатре, полном фашистского командования. И цель у них одна — уничтожить нацистов.