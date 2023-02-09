«Навыки «Суперниндзя» буду применять на тренировках». Артур Далалоян — о новом шоу на СТС

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике о телевизионных съемках, тренировках в лайт-режиме и возросшей конкуренции в сборной России.

Летом 2021 года в Токио Артур Далалоян вместе с партнерами по команде впервые за 25 лет принесли сборной России олимпийское золото в командном многоборье у мужчин. Причем чемпиона мира-2019 на этом турнире вполне могло и не быть — всего за три месяца до Игр Артур получил тяжелейшую травму и перевыполнил все прогнозы по срокам восстановления.

А осенью Далалоян стал участником нового телешоу СТС «Суперниндзя», в котором нужно преодолевать сверхсложную полосу препятствий. 175 героев, среди которых есть и знаменитости, вступили в борьбу за победу, а ведущими стали капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев, актриса и певица Валерия Астапова и блогер Дмитрий Масленников. Далалоян рассказал о своем участии в проекте, премьера которого состоится уже 13 февраля в 20.00 на СТС.

Попасть в такое шоу — детская мечта

— Одна из главных причин, побудивших меня выступить на шоу «Суперниндзя», как раз и является схожесть моего мышления, моего образа жизни с концепцией передачи, — объяснил Далалоян. — Постоянное преодоление себя, бесстрашие, способность бросать вызов самому себе и преодолевать препятствия. Как в реальном мире, так и на этой трассе.

— Следили за шоу раньше?

— Конечно, смотрю такие передачи, можно сказать, с детства. С удовольствием болел за ребят и девушек, которые пытаются преодолевать такие сложные испытания. И всегда хотелось тоже попробовать себя в этом деле, собственными руками и ногами почувствовать, что это такое.

— Долго думали, когда получили приглашение на проект?

— Вообще не думал, это же детская мечта! Всегда хотелось попасть на такое шоу. Наверное, выигранный год назад титул олимпийского чемпиона тоже помог — повысилась моя узнаваемость как спортсмена, медийность. Организаторы вышли на моего агента, так все и получилось.

— Что чувствует человек, выходящий на эту полосу препятствий?

— У каждого участника непременно должен быть дух, тот самый характер, который помогает в тяжелых ситуациях. Другие люди и не ходят на такие шоу. Еще надо отдать должное создателям передачи и телеканалу СТС, которые держат планку, с каждым годом совершенствуют испытания. В нынешнем сезоне полоса была гораздо сложнее предыдущих. Когда ее увидел, поймал себя на мысли, что она требует большей подготовки, чем я ожидал. Но от этого только прибавилось интриги.

СТС

— Вы же наверняка в роли зрителя представляли, как именно бы сами прошли тот или иной элемент? Как получилось на практике?

— Да, представлял. Но, если честно, в прошлых сезонах участки трассы были друг на друга похожи. А теперь полоса оказалась вообще не похожа ни на один из выпусков, которые я раньше смотрел. По ту сторону экрана что-то анализировал, а на съемках оказался в совершенно другом мире. Он очень интересный, но не такой, как я думал до съемок. Новые этапы, элементы, упражнения. Когда смотришь по телевизору, думаешь: «Блин, да что тут сложного? Вышел и сделал, ничего сверхъестественного». На самом деле все намного тяжелее. Нужно себя перебороть, плюс смотрят зрители и снимают камеры. Вживую, конечно, намного сложнее.

— Опыт профессионального гимнаста помог на шоу?

— Конечно, гимнасты лучше приспособлены к таким испытаниям, нежели, к примеру, футболисты. Мы всю жизнь прыгаем, подтягиваемся, ловкие, растянутые. Так, по крайней мере, я думал (смеется). Но в любом деле нужна специальная подготовка. И еще один важный нюанс. Мы с детства привыкли выходить на помост еще до соревнований. Опробовать каждый снаряд, тренировать элементы, нарабатывать комбинации. А здесь до выступления можно только один раз увидеть площадку, и это очень важный фактор. Руками трогать ничего нельзя — и когда выходишь на старт, все нужно проходить с листа. Не каждому это дано.

— Можете сравнить предстартовое волнение на соревнованиях и на проекте?

— Неизвестность, пожалуй, пугает больше всего. Ведь, повторюсь, перед турнирами ты месяцами нарабатываешь элементы и комбинации, держишь все это в голове. А тут можно только мысленно представлять, как пройти испытания. Нужна максимальная концентрация, и в этом плане мое состояние было примерно таким же, как на соревнованиях. Надо подавлять свой страх и выполнять работу.

СТС

Опыт понравился, не прочь повторить

— Сколько времени прошло между приглашением и съемками, успели что-то подготовить специально к шоу?

— Около месяца, наверное. Когда меня позвали на «Суперниндзя», еще не закончился сезон, я серьезно готовился к Спартакиаде. После важных стартов всегда нужно сбросить нагрузку, отдохнуть, восстановиться, чтобы не получить травм. Поэтому целенаправленно к шоу готовился около недели. Занимался у себя в зале и успел сходить на одну тренировку к профессионалу, который уже не первый год выступает на проекте, знает элементы трассы, какие-то тонкости.

— Как проходили сами съемки?

— Тяжело. Площадка находилась в Минеральных Водах, и в эти дни там стояла не лучшая погода — дожди, прохладно. В таких условиях трудно разогреть организм перед физическими нагрузками. Тем более что на место мы приехали часа за четыре до моего выхода — было сложно поддерживать себя в тонусе, мы сидели в специальных обогреваемых шатрах в куртках, шапках и перчатках. Хорошо, хоть на момент моего выхода прекратился дождь.

— Можете раскрыть какие-нибудь секреты предстоящего сезона?

— В новом сезоне оказалась очень важна скалолазная подготовка — цепкость, мощные предплечья. Если бы знал заранее, пошел бы заниматься на скалодром. Полазил бы по маршрутам, точно бы пригодилось на проекте. Ребята с такой базой легко справлялись с участками, которые мне дались тяжело.

— Кто из участников поразил?

— Имен не назову, но, если честно, поразили девушки. Далеко не всем мужчинам поддавался первый этап, а некоторые девчонки дошли до финала. Да вообще многие удивляли целеустремленностью и желанием.

— Хочется повторить на будущий год?

— Безусловно, это был хороший опыт, мне все понравилось. Даже задумался о некоторых вещах в своей гимнастической подготовке, не говоря уже о физической. Некоторые навыки, полученные на съемках шоу «Суперниндзя», буду применять и на тренировках.

Конкуренция в сборной усиливается

— Вы говорили, что спортивными итогами года для себя остались довольны, что отметите?

— Год получился насыщенным, были и важные соревнования, и выступления на различных шоу. В начале у меня возникли серьезные проблемы с руками — сильные мозоли. Пытался от них избавиться, даже пришлось на чемпионате России выступать по сокращенной программе, только в многоборье. По этим же причинам пропустил Кубок страны. Но концовка сезона удалась — набрал хорошую форму, удачно провел Спартакиаду, выступал на шоу. Сейчас заряжен и уже начал подготовку к новым стартам. Состояние неплохое, удалось за праздники не растерять физические кондиции.

СТС

— Как сейчас со здоровьем, не беспокоят старые травмы, нет ли новых?

— Каких-то проблем или нареканий нет. Конечно, пока воздерживаюсь от максимальных нагрузок, чтобы уже на начальной стадии не порвать руки. Нужно плавно вкатиться в подготовку. Сейчас все в спокойном режиме, нацеливаемся на чемпионат России, который пройдет в конце марта в Казани.

— Вы упоминали, что хотели бы прибавить в сложности программ на этот год.

— Да, есть моменты, которые нужно подтянуть. Где-то добавить сложности, где-то восстановить старые комбинации. В 2022-м все соревнования проходили для меня в таком лайт-режиме. Не требовалось прыгать выше головы — просто поддерживать форму и находиться в рабочем состоянии. Как бы то ни было, непонимание, будем ли мы выступать на международных турнирах, отбираться на Олимпиаду, все равно не дает выводить себя на пик формы. Когда обстановка изменится, поменяется и подготовка. Хочется начать прибавлять уже в этом году.

— Кстати, почти все спортсмены, взявшие олимпийские медали, говорят, что после Игр неизбежно какое-то время уходит на отдых. Человек даже если выступает, то в том самом облегченном варианте — кто-то полгода, кто-то даже пару лет. Как у вас с этим?

— Вы правы — как раз после прошедшего Нового года я планировал выключить режим «после Токио» и включить режим «перед Парижем». Начинать по полной вкладываться в работу. К сожалению, пока мы не избавились от фактора неопределенности и ждем, как будут развиваться события.

— В прошлом году на российских соревнованиях появились новые имена. К примеру, только недавно отметивший 18-летие Даниел Маринов. Кого бы могли отметить вы?

— Мог бы того же Маринова, Сергея Найдина. Но скажу о другом — сейчас я приехал на первые в новом году сборы и вижу в сборной как будто других ребят в основном составе. Все в хорошей форме, впахивают, работают над повышением сложности, штаны никто не просиживает. А ведь только начало года. Поэтому никого отдельно выделять не стану. Идет колоссальная работа во главе со старшим тренером Валерием Алфосовым и главным тренером Андреем Родионенко. Они точно знают, к чему идут, это очень ценно. Конкуренция внутри сборной в текущем олимпийском цикле абсолютно точно усилится.

Многое из происходящего вокруг нас удивляет

— «Нас душат, но мы не должны сдаваться», — так вы описали текущую ситуацию с отстранением от стартов. Где сейчас черпаете мотивацию?

— В первую очередь я делаю свою работу. Не знаю, мотивация ли это, но я четко понимаю, что это моя основная цель. Конечно, для каждого спортсмена очень важно приезжать на соревнования, особенно международные, привозить оттуда медали. Но эти награды же появляются не просто так. Только благодаря работе в зале, каждодневным тренировкам и работе над собой. Мы должны выполнять свои объемы и не сдаваться именно на тренировках.

— Есть государства, которые по-прежнему предлагают нас бессрочно отстранить от любых стартов. Не так давно ряд западных стран бойкотировали конгресс FIG, от проведения которого отказалась Норвегия, по причине того, что на него решили допустить делегатов из России. Что думаете о такой форме давления?

— Самое главное — я не понимаю, как спортсмены, которые не вылезают из зала, могут влиять на какие-либо политические процессы? И наоборот — почему политические неурядицы должны сказываться на атлетах? Они делают свою работу на тренировках и аренах, каким образом эти два мира обязаны соприкасаться? В особенности странно, когда какие-либо международные федерации начинают просить спортсменов принять какую-то сторону — скажите, поддерживаете вы тех или этих. На мой взгляд, это глупо. Ведь мы же в любом случае в сборной представляем страну. И четко понимаем, какую. Но в современном мире все смешалось. Конечно, многое из происходящего в последнее время удивляет, но давайте я не буду это комментировать.

СТС

— В последнее время в целом ряде национальных сборных вспыхнули скандалы — тренеров обвиняют в неэтичном поведении по отношению к спортсменам, особенно девушкам. Где, по-вашему, грань между жесткостью и жестокостью?

— С детства вынес такой урок — чем больше тренер и его штаб требуют от спортсмена, тем больше они хотят помочь. Значит, этот атлет интересен, от него ждут высоких результатов и у него большой потенциал. С этой точки зрения высокие требования к спортсмену — только плюс. Конечно, определенных вещей в команде никогда не должно быть, например рукоприкладства. Опять же, история из детства: гимнастика такой тонкий вид спорта, нужно постоянно тянуть носочки, колени. И когда мы, еще совсем маленькие, расслаблялись, тренер так по-доброму мог легко стукнуть по коленке тапкой. Меня, например, это только приободряло, обиды точно не было. Но выходить за рамки, конечно, совершенно непозволительно.

— Но вам наверняка знакома ситуация — тренер серьезно спрашивает со спортсмена, а тот воспринимает это как придирки. Как быть в таких условиях?

— Пожалуй, я сам был в такой ситуации. Когда только попал в основу сборной, мне казалось, что до меня докапываются, спрашивают слишком сурово. Как я решил вопрос? Стал меньше заострять на этом внимание и больше концентрироваться на своей работе. Старался сохранять хладнокровие, выполнять свои задачи. Когда все делаешь хорошо, и придраться не к чему. Вот все и сошло на нет.

Не мечтаю стать безумно популярным

— Прошлый год закончился Форумом олимпийских чемпионов и призеров, на котором прошла церемония вручения премии ОКР — и гимнасты не раз поднимались на сцену. Какие эмоции остались от того вечера?

— На моей памяти впервые на такое мероприятие собрали вместе представителей зимних и летних видов спорта. Получилось очень душевно, приятно. Вместе вспомнили о подготовке к Олимпийским играм в Токио, которая была очень непростой, порадовались за всех ребят и «летников», и «зимников». Хорошо, что руководители ОКР и Минспорта про нас не забывают, всем спортсменам приятно получать любые награды. За моменты, в которые приходилось себя преодолевать ради олимпийских медалей, ради страны, нам вручили такие красивые статуэтки.

— Вы сами победили в номинации «Овация».

— Очень рад, что кроме командного получил и личный приз. Было безумно приятно, это точно запомнится надолго. Ведь, чтобы поехать на эти Игры, пришлось очень многое преодолеть и приложить массу усилий. Здорово, что наш вклад в развитие спорта ценят.

— Ваш товарищ по команде Никита Нагорный получил специальную премию как блогер — поздравили его как-то по-особенному?

— Конечно. Я вообще каждый год его поздравляю с достижениями на этом фронте. Это вообще другое направление деятельности, отдельная индустрия. И нужны серьезные усилия и вложения, как времени, так и средств. Поэтому всегда восхищаюсь тем, сколько у Никиты энергии — ее на все хватает. Причем и там и там он на хорошем уровне!

— Сейчас очень многие спортсмены увлечены соцсетями и блогами. Миллионы подписчиков как-то помогают на арене?

— Скажу за себя — это дополнительная мотивация и запас энергии внутри. Когда знаешь, что у тебя за спиной армия поклонников и ее в том числе ты представляешь на турнирах (российских и международных), это прибавляет сил. Хочется побеждать ради тех, кто болеет за тебя. Поэтому я всегда буду благодарен каждому, кто поддерживает сборную России и меня лично. В наших наградах есть доля болельщиков и подписчиков.

СТС

— Уровень собственной медийности вас устраивает?

— Стремлюсь к золотой середине — не мечтаю быть безумно популярным, скорее хвастаюсь в соцсетях хорошо проделанной работой, трудолюбием, победами над самим собой. Знаю, что многих это заряжает на свершения, люди потом пишут и благодарят за мотивацию.

— Обратная сторона популярности: примерно год назад в СМИ неправильно поняли один из ваших постов в соцсетях и начали писать, что Далалоян завершил карьеру. Как отнеслись к той ситуации?

— К таким моментам отношусь спокойно. Может, в этой ситуации есть и доля моей вины — не совсем точно сформулировал мысли, которые хотелось донести до аудитории. Да и журналисты порой неверно интерпретируют информацию — вот и результат. Но главное, что я сам знаю, что хотел сказать, а все остальное можно поправить, это не какая-то трагедия. Не буду пугаться или воспринимать подобное близко к сердцу. Хотя тогда выглядело все максимально странно. Вдруг начали писать люди: «Нет!», «Как же так?», «Мы хотим еще вас видеть на помосте», звонить журналисты и спрашивать, что у меня стряслось. Но главное — не паниковать.

— Каким видите для себя 2023 год?

— У нас есть задача-минимум — это внутренние соревнования. Будем выступать на чемпионате и Кубке России, их никто не отменит. Также ждем совместных стартов со сборной Белоруссии. Но, конечно, хочется попасть на чемпионат мира и выиграть там олимпийские лицензии. А самое главное — обойтись без травм.