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17 мая, 08:00

Сможете узнать советский фильм по одной цитате? Тест

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
Кадр из фильма «Девчата»
Фото Кадр из фильма «Девчата»
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Некоторые фразы из советских фильмов стали крылатыми и настолько привычными, что многие уже и не вспомнят, откуда же они взялись. А среди молодого поколения большинство, наверное, и не знает.

Проверьте свою память (или интуицию) и попробуйте отгадать эти знаменитые цитаты!

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Кадр из&nbsp;мультфильма &laquo;Жил был пес&raquo;. Узнаете ли вы советский мультфильм по одному кадру? Тест

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