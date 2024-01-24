Хронология «Звездных войн»: в какой последовательности смотреть все фильмы и сериалы вселенной

За почти полувековую историю вселенная «Звездных войн» разрослась до невероятных размеров. Мир, придуманный когда-то режиссером Джорджем Лукасом, оброс множеством проектов разного масштаба, и, чего уж греха таить, разного качества: «Звездные войны» подобны «Тардис»: внутри они больше, чем снаружи («Тардис» — машина времени из сериала «Доктор Кто». — Прим. ред.).

В первом разделе статьи рассказали, в каком порядке проекты «Звездных войн» выходили на экраны, и поделили релизы на понятные периоды. Во второй главе показали, что за чем идет в рамках временной линии событий всех фильмов и сериалов. А в третьей собрали список с рекомендуемым порядком просмотра.

Этапы выхода

Оригинальная трилогия

Давным-давно «Звездные войны» покорили мир и стали феноменом массовой культуры. После релиза оригинальной трилогии в 1977-1983 годах вселенная джедаев на больших экранах взяла перерыв на долгие 25 лет. Тем временем «расширенная» версия мира, в котором все пронизывает великая сила, росла и развивалась, постепенно обрастая книгами, видеоиграми, комиксами. Их авторы не только свежим взглядом смотрели на старых героев, но и придумывали новых.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза»

Приквелы

Период с 1999 по 2005 год ознаменовался вторым пришествием «Звездных войн» на киноэкраны, что дало и новый всплеск для расширения всего канона вселенной. Параллельно с выходом трилогии приквелов были громкие релизы среди видеоигр, выпускалось множество книг разного качества. В перерыве между выходом второго и третьего эпизода свет увидел мультсериал «Войны клонов» за авторством Геннадия Тартаковского. А в 2008 году LucasFilm запустили еще один мультипликационный многосерийный проект с тем же названием (в оригинале названия проектов отличаются наличием артикля The. — Прим. Ред.).

В мире Disney

В 2012 году компанию Джорджа Лукаса купила корпорация Disney, и уже новые люди стали отвечать за дальнейшее развитие далекой-далекой галактики. Во главе LucasFilm встала Кэтлин Кеннеди, а вселенная, придуманная в далекие 70-е, сделала новый виток — компания начала выпускать серию «Истории», которая фокусировалась на личностях отдельных персонажей. В 2016 году вышел неожиданно успешный проект под названием «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Это приквел четвертого эпизода «Звездных войн», который «затыкает» сюжетную дыру оригинального фильма — уязвимость конструкции «Звезды Смерти», позволяющую уничтожить боевую станцию одним выстрелом. В 2018 году, после провала в прокате сольного фильма про Хана Соло, компания пересмотрела стратегию развития и решила сосредоточиться на сервисе Disney+ и сериальных проектах.

Вселенная Мандалорца

Именно на Disney+ стали выходить свежие релизы, расширяющие мир джедаев. Первым из них стал «Мандалорец». Он полюбился многим зрителям и дал начало событиям в новом временном отрезке, который назвали «Mandoverse». В него помимо прямого продолжения вошли спин-оффы оригинального сериала «Книга Бобы Фетта» и «Асока».

Фото Кадр из сериала «Книга Бобы-Фетта»

«Оби Ван Кеноби» и «Андор»

Отдельно стоят проекты, которые не входят в «Mandoverse», но выходили на экраны примерно одновременно с «Мандалорцем» и компанией.

«Оби Ван» изначально планировался как отдельный фильм о легендарном джедае в серии «Истории», но был переделан под сериальный формат после провала сольника про Хана Соло. К слову, финт не удался: «Оби Ван» получил низкие рейтинги. А вот сериал «Андор» получился удачным: по сути, это приквел успешного фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории», который рассказывает о судьбе одного из его главных героев.

Мультипликация

Параллельно развивалось и мультипликационное ответвление. Под крылом Disney вышли такие мультсериалы, как «Повстанцы» (2014-2018), «Сопротивление» (2018-2020) и «Бракованная партия» (2021 — ...), а также несколько мини-сериалов и седьмой, завершающий сезон «Войн клонов» (2008-2020), которые за десятилетие успели стать классикой.

Фото Кадр из сериала «Войны клонов»

Сюжетная хронология

Вспомнив основные вехи в создании далекой-далекой галактики, расставили в хронологическом порядке все вышедшие на данный момент проекты LucasFilm.

Жирным шрифтом для ориентира выделены девять основных полнометражных фильмов «Звездных войн». Действия большинства проектов происходят во временных отрезках между 3-м и 4-м эпизодами (ведь по времени между ними прошло добрых 19 лет), а также между 6-м и 7-м эпизодами — в этом промежутке истории скрылось 30 лет.

Период «Падения республики»

«Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»;

«Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»;

Мультсериал «Звездные войны: Войны клонов», включая полнометражный мультипликационный фильм, являющийся фактически пилотным эпизодом проекта;

«Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов».

Правление империи и галактическая гражданская война

Мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия»;

«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»;

Сериал «Оби-Ван Кеноби»;

Мультсериал «Звездные войны: Повстанцы»;

Сериал «Андор»;

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»;

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»;

«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»;

«Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».

Фото Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда»

Период «Новой республики».

Первые два сезона сериала «Мандалорец»;

Сериал «Книга Бобы-Фетта»;

Третий сезон сериала «Мандалорец»;

Сериал «Асока»;

Мультсериал «Звездные войны: Сопротивление».

Расцвет «Первого Ордена»

«Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы»;

«Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи»;

«Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход».

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

В каком порядке смотреть

Смотреть все проекты в хронологическом порядке — не лучшая идея. При таком подходе слишком заметны различия в качестве как картинки (между выходом некоторых из фильмов прошло более 30 лет), так и самих историй. Так что используйте таймлайн для того, чтобы разобраться, что за чем идет в хронологии далекой галактики.

Можно начать просмотр с первых трех эпизодов «Звездных войн», а потом посмотреть «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Затем продолжайте знакомство с оригинальной трилогией: эпизодами 4, 5 и 6.

Чтобы лучше познакомиться со вселенной, посмотрите сериалы «Мандалорец» и «Книга Бобы-Фетта». Это даст понять, что происходило во время 30-летнего перерыва между 6-м и 7-м эпизодами. Потом переходите к трилогии сиквелов, которая выходила в 2015-2019 годах. Туда входят эпизоды 7, 8 и 9.

Только в самом конце можно приступать к проектам, расширяющим вселенную, — фильму про Хана Соло, сериалам про Оби-Вана и Кассиана Андора, а также мультсериалам. Сериал «Асока» 2023 года лучше всего смотреть после мультсериалов, в частности «Звездные войны: Повстанцы». Но если вы не фанат анимации, эти проекты можно пропустить. Жирным шрифтом, как и в разделе с хронологией, выделены девять основных полнометражных фильмов.

Рекомендуемый порядок просмотра

«Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»;

«Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»;

«Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов»;

«Изгой-один: Звездные войны. Истории»;

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»;

«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»;

«Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»;

Первый и второй сезон сериала «Мандалорец»;

Сериал «Книга Бобы-Фетта»;

Третий сезон сериала «Мандалорец»;

«Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы»;

«Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи»;

«Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход»;

«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»;

Сериал «Оби-Ван Кеноби»;

Сериал «Андор»;

Мультсериал «Звездные войны: Войны клонов», включая полнометражный мультипликационный фильм;

Мультсериал «Звездные войны: Повстанцы » ;

Мультсериал «Звездные войны: Бракованная партия » ;

Сериал «Асока»;

Мультсериал «Звездные войны: Сопротивление » .

В ближайшие годы зрителей ждет множество интересных проектов во вселенной: от сериала «Аколит» о ситхах до полнометражного десятого фильма и отдельной картины о любимчиках фанатов — Мандалорце и Грогу.