Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Суперниндзя

Сегодня, 19:20

Никита Крюков: «Суперниндзя» — место, где можно себя показать и проявить»

Лыжник Никита Крюков.
Никита Крюков.
Фото СТС
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился впечатлениями от участия в съемках нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на канале СТС.

«Мне кажется, «Суперниндзя» — то место, где можно себя показать и проявить, — приводит слова Крюкова пресс-служба шоу «Суперниндзя». — Я пересмотрел практически все выпуски первого сезона, видел, как люди один за другим падают, единицы проходят полосу до конца. И жена, и дети мне говорили: «Пап, это что нереально?» Поэтому я здесь, чтобы доказать всем, что это реально, а лыжники могут выступать еще и в таких телепроектах».

Съемки второго сезона снова проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезенных на 45 грузовиках. Конструкцию освещали 1205 приборов, а ее главным украшением стала 26-метровая башня, которая ожидала атлетов в финале.

Никита Крюков
0
Читайте также
Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2024 году
Беглов заявил о больших расходах Санкт-Петербурга из-за «Газпрома»
Путин поблагодарил участников боя у Урожайного за героизм
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартует 9 октября