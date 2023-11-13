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Сегодня, 16:00

Предпоследний тур отбора на шоу «Суперниндзя» покажут сегодня

Антон Бабошин
Корреспондент
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В понедельник 13 ноября в 20.00 по московскому времени в эфире канала СТС смотрите шестой эпизод второго сезона «Суперниндзя» — одного из самых масштабных шоу на российском телевидении.

Близится финал отбора, стартовавшего уже больше месяца назад, и напряжение все нарастает. Это сказывается и на спортсменах. В пятом выпуске впервые в истории шоу организаторам не удалось набрать полноценный состав в полуфиналах. И теперь нам предстоит увидеть, случайность это или тенденция.

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В чем мы точно убедились, так это в том, что полоса препятствий, созданная командой шоу «Суперниндзя» при участии действующего победителя Юрия Прокудина и одного из лучших скалолазов страны Станислава Кокорина, действительно самая сложная в истории шоу. В этот понедельник ее вновь попытаются покорить 25 отважных прентендентов, которых ждут шесть испытаний и пять светящихся колец. 10 лучших получат шанс сразиться в дуэлях на двойной полосе и выйти в финал.

Среди тех, кого мы на этот раз увидим на полосе, есть опытные атлеты. Например, профессиональный скалолаз и член сборной России по гонкам с препятствиями Никита Хайдуков, победитель и призер различных соревнований по этому виду спорта Валентина Кулагина, полуфиналист прошлого сезона Алексей Чертов. А также колоритные претенденты из разных уголков страны и даже из-за рубежа. Так, казахстанец Азамат Макулбеков увлекается традиционным для этой страны приседанием с бараном на плечах. Кому на этот раз удастся покорить полосу и сердца зрителей, увидим в 20.00 по московскому времени!

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