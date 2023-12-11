Вадим Тимонов — новый «Суперниндзя»

Победителем второго сезона увлекательного и масштабного шоу «Суперниндзя», финальный эпизод которого прошел в понедельник, стал Вадим Тимонов.

По итогам финала петербуржец, стартовавший седьмым среди топ-атлетов, стал первым из почти двух с половиной десятков претендентов, кому удалось пройти трассу целиком. Он также с первой попытки преодолел противоход, который помешал ему дойти до финиша на отборочном этапе, и закончил попытку за 5 минут 35 секунд, уложившись в семиминутный лимит. Всего финальная трасса покорилась трем атлетам, лучшим из которых стал Влас Гаврилов, а вот Никита Хайдуков остался третьим и выбыл из борьбы.

Вадим Тимонов — новый «Суперниндзя». Фото Пресс-служба шоу «Суперниндзя»

В суперфинале Тимонов и Гаврилов выдали захватывающую гонку на парной вертикальной трассе. Небольшая ошибка Гаврилова не помешала ему идти вровень с оппонентом на протяжении всей полосы. Но в концовке удача улыбнулась Тимонову, который сменил в роли обладателя титула «Суперниндзя» победителя прошлого сезона Юрия Прокудина.

31-летний Тимонов — профессиональный скалолаз, член сборной России, призер чемпионата Европы-2019 в дисциплине боулдеринг. Он также входит в число лучших спортсменов мира в аутдор-скалолазании. Вадим уже участвовал в первом сезоне шоу «Русский ниндзя», где вошел в число финалистов.