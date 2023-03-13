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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 14:14

7 самых необычных и интересных карт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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12 марта отмечается День Картографа, Life.ru назвали 7 самых необычных и интересных карт.

Карта уровня IQ по странам. Авторы объясняют, как показатель IQ способен влиять на экономические метрики, богатство стран и темпы экономического роста. Карта осадков от «Яндекс Погоды»: полезная карта, которая поможет узнать прогноз осадков с точностью до района города и посмотреть за движением осадков на сутки вперед. Карта с самым длинным пешеходным маршрутом. Более 22 тысяч километров от Кейптауна до Магадана можно пройти пешком, не наткнувшись на водные препятствия. Это самый длинный пешеходный маршрут на планете, который можно построить с помощью интернет-навигаторов. Страны, население которых меньше населения Москвы. Если сравнить количество жителей столицы России с населением некоторых европейских стран, то результат будет впечатляющим. Карта неравномерности распределения населения на Земле. Самое населенное место на нашей планете — это Бангладеш и прилегающая к нему часть Индии. Карта с настоящим размером стран. Политическая карта мира, к которой мы привыкли, на самом деле не отражает реального размера стран. Она европоцентрична, поэтому, чем ближе к экватору, тем больше искажение. Чтобы убедиться в этом и сравнить настоящие размеры нескольких стран из разных частей мира, можно воспользоваться сервисом The True Size. Карта европейских мореплавателей. Еще одна интересная карта, которая дает нам представление о маршрутах судов великих морских империй в период XVIII — XIX веков.

Источник: https://life.ru/p/1564399
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