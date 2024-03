Актер фильма «Кладбище домашних животных» примет участие в армрестлинг-турнире King of The Table 10

24 февраля в Дубае состоится первый турнир промоушена King Of The Table в 2024 году. В главном событии вечера россиянин Виталий Лалетин постарается взять реванш у 47-летнего американца Дэйва Чаффи. Лалетин и Чаффи встречались 1 октября 2022 года на пятом турнире King Of The Table. Тогда победу одержал американец (4-3).

King Of The Table 10 также можно назвать и турниром дебютантов: 9 из 14 спортсменов ранее не выступали в промоушене. Первые схватки на турнире проведут Тобиас Спорронг, Давит Арабули, Этьенн Уэйт, Оден Ларратт, Мэтт Маск, Дерек Смит, Робби Карстендик, Бачо Сагинашвили и Рино Машич.

Сын ветерана King Of The Table Девона Ларратта — Оден Ларратт — встретится с Этьенном Уэйтом. 19-летний Оден — актер, известный ролями в фильмах «Клоун» (2013) и «Кладбище домашних животных: Кровавые узы» (2023). Популяризатор армрестлинга и блогер Этьенн Уэйт называет отца будущего соперника тем, кто вдохновил его начать карьеру в армрестлинге. Несколько лет назад Уэйт был вынужден оставить занятия боевыми искусствами после несчастного случая на мотоцикле. Сейчас он увлекся новым видом спорта.

Все схватки турнира пройдут в формате best of seven.

Кард турнира:

Тобиас Спорронг vs Вагнер Бортолато (левши);

Лахлан Адэр vs Давит Арабули (правши);

Этьенн Уэйт vs Оден Ларатт (правши);

Мэтт Маск vs Дерек Смит (правши);

Раймондс Лиепинш vs Робби Карстендик (правши);

Бачо Сагинашвили vs Рино Машич (правши);

Главное событие: Дэйв Чаффи vs Виталий Лалетин (правши).

В России King Of The Table 10 эксклюзивно покажет «Кинопоиск». Трансляция турнира начнется в 21.00 по московскому времени. Прокомментируют поединки популяризаторы армрестлинга в России: Василий Кузнецов, Максим Битаров (Акимбо) и Кирилл Снопко.