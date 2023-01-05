Диетолог дала рекомендации по выведению токсинов

Сегодня, 16:00
Врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина в интервью изданию «Секрет Фирмы» рассказала, что вывести из организма токсины помогут рис, курага, льняное масло и морская капуста.
Хорошо проваренный или замоченный рис — отличный сорбент при пищевых отравлениях, как и пектин, которого много в морской капусте. От лишней жидкости и отеков избавят курага или чернослив. Льняное масло поможет создать желчегонный эффект и улучшить работу печени.
По словам Елены Соломатиной, если вы ранее придерживались диеты, не стоит от нее отказываться. Не забывайте про обильное питье и возвращайтесь к привычному режиму.
Если после застолья возникли неприятные ощущения или боли, не стоит заниматься детоксикацией в домашних условиях. Лучше обратиться к врачу.
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