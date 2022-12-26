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Диетолог Гинзбург назвал полезные свойства красной икры

Среди них профилактика хронических и смертельно опасных заболеваний
Ольга Стрельникова
Красная икра.
Фото Freepik/Racool_studio
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» рассказал, что красная икра снижает уровень холестерина и поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

«Икра как продукт, содержащий очень много витамина D, витаминов группы B, омега-3 жирных кислот, обладает общим противовоспалительным действием и снижает риск образования тромбов», — пояснил специалист.

Также Михаил Гинзбург отметил, что красная икра способствует профилактике возрастных опухолей, таких как рак толстой прямой кишки, молочной и предстательной желез.

«Все эти опухоли зависят от состояния воспаления в организме, и все противовоспалительные продукты снижают вероятность развития этих заболеваний», — рассказал врач.

Красная икра, по словам эксперта, имеет еще одно весьма приятное свойство — улучшать настроение и защищать от возрастных изменений. Происходит это благодаря обилию магния в составе.

«Магний — это такой минерал, который нам необходим для поддержания чувства умиротворенности», — резюмировал диетолог.

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