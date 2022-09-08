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8 сентября, 08:00

Диетолог назвала самую полезную колбасу

В колбасе должно быть как можно меньше пищевых добавок.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала о самой полезной колбасе. По ее словам, она должна содержать в себе минимальное количество жира, соли и пищевых добавок.

«Нужно внимательно читать этикетку, сколько там содержится белков, жиров и пищевых добавок. Иногда производитель пичкает много пищевых добавок. Это длинный список Е. Иногда всего три добавки», — приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Рекомендуется есть не более 50 граммов колбасы за один прием пищи.

Тем, кто сидит на диете, лучше употреблять, по словам диетолога, не колбасу, а ветчину. На прилавках магазинов продается даже низкокалорийная. Заменить колбасу можно и куриной грудкой.

Почему колбаса опасна для здоровья? Что будет, если есть колбасу каждый день. Польза и вред для здоровья

Источник: https://ura.news/news/1052584150
Здоровье
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