Диетолог назвала самую полезную колбасу

Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала о самой полезной колбасе. По ее словам, она должна содержать в себе минимальное количество жира, соли и пищевых добавок.

«Нужно внимательно читать этикетку, сколько там содержится белков, жиров и пищевых добавок. Иногда производитель пичкает много пищевых добавок. Это длинный список Е. Иногда всего три добавки», — приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Рекомендуется есть не более 50 граммов колбасы за один прием пищи.

Тем, кто сидит на диете, лучше употреблять, по словам диетолога, не колбасу, а ветчину. На прилавках магазинов продается даже низкокалорийная. Заменить колбасу можно и куриной грудкой.