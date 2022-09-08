Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

8 сентября, 09:00

Какие продукты провоцируют развитие рака? Рассказал врач

Врач перечислил продукты, которые провоцируют развитие рака
Онкологи не рекомендуют есть много чипсов.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, которые провоцируют развитие различных онкологических заболеваний.

«Мы дискутировали с онкологами. Они уверяют, что чипсы — это путь к онкологии. Раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а к быстрому топливо относят быстрые углеводы», — приводит слова эксперта Nation News.

Не рекомендуется злоупотреблять сильногазированными напитками и мясными полуфабрикатами. Также отмечается, что вред здоровью наносят сосиски, колбасы и различные копчености.

Стоит добавлять в свой рацион питания больше именно медленных углеводов.

Рак желудка. Самые вредные продукты, провоцирующие рак ЖКТ

Источник: https://vm.ru/news/994392-vrach-perechislil-produkty-kotorye-sposobstvuyut-razvitiyu-onkologii
Здоровье
Питание
3
3
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Диетолог назвала самую полезную колбасу

В какой форме лучше принимать витамин D? Ответила врач