Какие продукты провоцируют развитие рака? Рассказал врач

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, которые провоцируют развитие различных онкологических заболеваний.

«Мы дискутировали с онкологами. Они уверяют, что чипсы — это путь к онкологии. Раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а к быстрому топливо относят быстрые углеводы», — приводит слова эксперта Nation News.

Не рекомендуется злоупотреблять сильногазированными напитками и мясными полуфабрикатами. Также отмечается, что вред здоровью наносят сосиски, колбасы и различные копчености.

Стоит добавлять в свой рацион питания больше именно медленных углеводов.