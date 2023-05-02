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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:52

Диетолог назвала три овоща, которые помогут в борьбе с лишним весом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Екатерина Пурахина заявила, что овощи помогут не только укрепить здоровье, но и похудеть.

«Регулярное употребление овощей помогает нормализовать обмен веществ, что также способствует похудению и поддержанию здорового веса. Чтобы похудеть и укрепить свое здоровье, овощи и фрукты должны составлять примерно половину вашего дневного рациона. Желающим похудеть особенно подойдет шпинат, в котором содержится мало калорий. Похудеть можно и с помощью брокколи, а ведь этот овощ помогает в борьбе с онкологией и старением благодаря высокому содержанию сульфорафана. Третий помогающий похудеть овощ — спаржа, особенно если она зеленая», — приводит слова Пурахина Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1576407
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