Диетолог объяснила, как избавиться от чувства тяжести в животе

«Известия.ру» поделились рекомендациями врача-диетолога Елены Тихомировой, способствующими избавлению от тяжести в животе.

Причина этого состояния кроется в потреблении большого количества углеводов, жиров, соли и пряностей. По словам специалиста, лучше постараться не переедать, а вредную пищу «разбавлять» овощами — огурцами, помидорами, салатами из капусты, редиской, салатными листьями. Это поможет чередовать тяжелую пищу с клетчаткой, улучшающей перистальтику желудочно-кишечного тракта.

«Соответственно, опорожнение желудка будет происходить быстрее, за счет чего чувство тяжести в животе исчезнет», — пояснила врач.

Также Елена Тихомирова дала рекомендацию выпивать за столом больше воды и исключить сладкие напитки — соки, морсы, компоты с добавлением сахара. «Желательно сладкие напитки заменить на обычную воду (или газированную), также можно выпить какой-то вид алкоголя, без которого за праздничным столом не обойтись. Главное, избегать питья сладких напитков», — заключила эксперт.