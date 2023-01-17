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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 14:25

Диетолог объяснила, как овощные салаты могут навредить организму

Ольга Стрельникова
Девушка готовит салат.
Фото nakaridore/ru.freepik.com
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Несмотря на обилие витаминов, минералов и клетчатки, такие блюда следует употреблять с осторожностью.

Портал «Подмосковье сегодня» опубликовал предостережения диетолога Евгении Пеговой о соблюдении мер предосторожности при потреблении овощных салатов. «Есть у такого питания и недостатки. Так, бальзамический соус и уксус при регулярном употреблении могут вызывать изжогу. Такой же эффект могут иметь помидоры и сыр. Возможно, от них придется отказаться», — пояснила специалист.

Зачастую в состав салатов входят продукты, богатые клетчаткой: овощи, бобовые, орехи и семена. Если ее слишком много, результатом может стать вздутие живота или запор. Поэтому порции должны быть небольшими, посоветовала Евгения Пегова.

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