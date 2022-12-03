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3 декабря, 22:30

Диетолог посоветовала россиянам отказаться от диет в холодное время года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Диетолог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовала россиянам отказаться от диет в зимнее время.

Как объяснила специалист, холод серьезно влияет на обменные процессы в организме, поэтому воздержание от еды может привести к проблемам со здоровьем.

«Резкое снижение калорийности может привести к снижению защитных функций организма, то есть к снижению иммунитета. Стоит употреблять больше жирных продуктов. Лучше в этом случае употреблять большее количество молочных жиров. Потому что многие структуры нашего организма, например, легкие, активно потребляют жиры. Имеется в виду для своих защитных сил. Все молочные жиры содержат витамин А в чистом виде, и нам не надо его преобразовывать из той же морковки», — приводит Life.ru слова Аплетаевой.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург объяснил, как улучшить пищеварение.

Источник: https://life.ru/p/1363478
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