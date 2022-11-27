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Сегодня, 15:40

Диетолог раскрыла секрет популярности интервального голодания

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, в чем заключается секрет популярности интервального голодания.

По мнению эксперта, успех заключается в том, что маркетологи грамотно распространили этот метод

«Все мы знаем эти статьи про лауреатов Нобелевской премии, которые открыли аутофагию (процесс регенерации, происходящий на клеточном уровне при голодании). Я не знаю, существуют они на самом деле или нет, но, согласно их теориям, если мы будем придерживаться интервального голодания, мы будем худеть и еще немного молодеть. Да, определенная суть в этом есть», — приводит Life.ru слова Тихомировой.

При этом врач отметила, что интервальное голодание так же эффективно, как и другие диеты с ограниченным количеством калорий, но при голодании нет жестких ограничений, поэтому оно переносится легче.

Источник: https://life.ru/p/1541732
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