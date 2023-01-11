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Сегодня, 16:00

Диетолог рассказала, стоит ли есть имбирь при простуде и гриппе

Ольга Стрельникова
Имбирь и лимон.
Фото Freepik/jcomp
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Диетолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова в эфире радио Sputnik рассказала, что имбирь — природное антибактериальное средство, но против вирусов оно бессильно.

«Имбирь очень хорошо борется с бактериями. Неспроста это растение используется в приготовлении суши: оно может защитить от бактерий, которые встречаются в сырой рыбе. То есть имбирь может сработать как антисептик», — пояснила специалист.

Положительное воздействие имбиря при вирусной инфекции, ОРВИ и гриппе заключается только в согревающем действии и его свойстве расширять сосуды. Возможен эффект плацебо. Однако уничтожать вирусы природные антибактериальные средства, в том числе и имбирь, не могут, заключила Зоя Богданова.

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