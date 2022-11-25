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Сегодня, 16:20

Доктор Мясников рассказал, чем опасен «египетский грипп»

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Freepik
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Врач и ведущий программы «О самом главном» в эфире федерального канала предупредил о распространении вируса H3N2, завезенного из Египта. Речь идет о гриппе типа A, постепенно распространяющемся в России. Опасность в том, что он оказывает негативное влияние не только на легкие, но и на сосуды, мозг и остальные органы. «В прошлом году заболеваемость гриппом была крайне мала. По другим странам уже прокатился «злой» грипп с большим количеством осложнений. Теперь все это идет к нам. Поэтому мы готовимся к достаточно сложному сезону в отношении гриппа», — пояснил врач.

Доктор Мясников отметил, что симптомы гриппа А не будут отличны по симптоматике от прочих штаммов этого сезона. Начинается все с температуры, через пару-тройку суток начинаются кашель и насморк.

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