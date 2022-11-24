Доктор Мясников рассказал, как правильно питаться

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в своем ТГ-канале назвал главное правило здорового питания: «Не переедать, следить за тем, что и когда ешь, и двигаться», — заключил специалист.

Врач рекомендует следить за суточной нормой калорий, а также отказаться от белого хлеба и макарон. Мясников напомнил и том, что ежедневно необходимо съедать около 500 граммов овощей и фруктов, а также уменьшить потребление красного мяса и вовсе отказаться от колбас и полуфабрикатов. По словам специалиста, лучше обратить внимание на морскую рыбу.

Также не стоит наедаться на ночь и злоупотреблять алкоголем.