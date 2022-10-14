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Сегодня, 10:00

Доктор Мясников рассказал о причинах артрита рук

Ольга Стрельникова
Врач рассказал о причинах артрита рук.
Фото Global Look Press

Популярный врач указал на главные симптомы, указывающие на артрит кистей, и причины его появления.

Доктор Мясников в эфире программы «О самом главном» главным симптомом артрита рук назвал длительную боль в суставах, длящуюся дольше 6 недель, что указывает на вирусную инфекцию. «Любой вирус может вызывать суставные боли, — говорит врач. А если боль не утихает полгода, тогда мы начинаем искать. Но обращаем внимание, в первую очередь, на симптомы, потому что они разные».

Воспалительный характер имеют артриты, полученные вследствие ревматизма, псориаза, сахарного диабета, подагры, травм, избыточной нагрузки, интоксикации, гормональных всплесков и пр. В последние годы с жалобами на боль в кистях рук обращаются и молодые люди. Запустить механизм заболевания может банальный стресс, может сказаться и наследственность.

Проявления артрита индивидуальны и зависят от причины возникновения, протекания болезни.

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