Доктор Мясников развеял миф об употреблении магния

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что широко разрекламированное действие магния, уменьшающее тревожность — миф. «Если вы хотите принимать магний, чтобы быть спокойной, тут, наверное, я с вами не соглашусь», — заявил доктор Мясников. В борьбе с волнением, по мнению врача, поможет только изменение мышления.

Однако врач подчеркнул, что употребление магния особенно важно для состояния сердца. Микроэлемент помогает нормально функционировать сердечно-сосудистой системе, а его дефицит приводит к аритмии и ряду других заболеваний.

В случае нехватки магния необходимо принимать специальные препараты, разумеется, по назначению врача. Остальным доктор Мясников рекомендует разнообразить рацион: «Советую получать магний из продуктов: шоколада, орехов, курицы, рыбы, овощей, фруктов, субпродуктов».