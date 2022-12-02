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Сегодня, 20:15

Доктор Мясников развеял миф об употреблении магния

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от nakaridore на Freepik
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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что широко разрекламированное действие магния, уменьшающее тревожность — миф. «Если вы хотите принимать магний, чтобы быть спокойной, тут, наверное, я с вами не соглашусь», — заявил доктор Мясников. В борьбе с волнением, по мнению врача, поможет только изменение мышления.

Однако врач подчеркнул, что употребление магния особенно важно для состояния сердца. Микроэлемент помогает нормально функционировать сердечно-сосудистой системе, а его дефицит приводит к аритмии и ряду других заболеваний.

В случае нехватки магния необходимо принимать специальные препараты, разумеется, по назначению врача. Остальным доктор Мясников рекомендует разнообразить рацион: «Советую получать магний из продуктов: шоколада, орехов, курицы, рыбы, овощей, фруктов, субпродуктов».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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