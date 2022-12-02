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Сегодня, 21:45

Врачи рассказали, когда можно и нельзя пить кофе

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от jcomp на Freepik
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Врач-терапевт Ольга Бакшутова и врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что пить кофе натощак не стоит. Также его нельзя пить сразу после пробуждения или же непосредственно перед сном. Эксперты рекомендуют пить кофе после завтрака, добавляя немного молока, или же в периоды 9-11 и 14-16 часов, когда гормон стресса (кортизол) находится на нижнем уровне активности.

К чему приведет кофе натощак или вместо завтрака, когда бодрящий напиток перестает действовать и почему, как воздействует кофе на организм, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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