Эксперт Афанасьев рассказал, как распознать уловки маркетологов и не купить лишнего

Эксперт Антон Афанасьев рассказал, как распознать уловки маркетологов и не купить лишнего.

«Чтобы не покупать ненужный товар по скидке, стоит оформить кешбэк-карту или подписку, ведь с ее помощью можно получить часть денег за покупки обратно, сделав походы в магазин выгодными. Не менее важно воздержаться от покупки товара с заманчивой скидкой. Если вы видите продукт по скидке в 70%, задумайтесь, нужен ли он вам и будете ли вы им пользоваться. Приобрести привычку сравнивать цены на позиции из вашей продуктовой корзины можно довольно скоро, а с нею вы сможете защититься от навязывания товаров с неправдоподобными скидками. Всегда старайтесь убедиться, что скидка и вправду стоящая, перед тем как положить товар в тележку», — приводит слова Афанасьева Life.ru.