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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:10

Врач Тихомирова рассказала, как замена сахара на мед в рационе влияет на организм

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Елена Тихомирова рассказала, как замена сахара на мед в рационе влияет на организм.

«Мы обожествляем мед, потому что это первый сладкий продукт, который попробовал человек в условиях дикой природы. Он его отвоевал у пчел, он его добивался, поэтому это сладкая желанная радость. Целительные эффекты меда очень сильно преувеличены, хотя, несомненно, они есть. Когда мы вместо сахара поедаем мед, то это практически тот же самый сахар. Если мед входит в перечень ваших любимых продуктов, то его можно добавлять в творог, негорячую кашу, но немного — только ложечку. Если же есть его так же много, как и сахара, то лишние килограммы не заставят себя долго ждать», — приводит слова Тихомировой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1566120
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