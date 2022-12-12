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12 декабря, 18:30

Эксперт объяснил, как отличить настоящую красную икру от подделки

Ольга Стрельникова
Фото stockking/Freepik
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Технолог Александр Егоров в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что имитация красной икры, в отличие от оригинала, не имеет жирового пятна — зародыша. Форма настоящих икринок — эллипсоидная, они имеют морской вкус. О натуральности может рассказать и цена красной икры: она не должна быть дешевле 300 рублей за баночку или 2000 за килограмм.

После того как убедитесь в натуральности икры, эксперт рекомендует проверить соответствие сроку годности. По его истечении продукт источает крайне неприятный запах, а икринки покрываются липкой «слизью».

Если вы приобретаете икру на развес, Александр Егоров рекомендует уточнить у продавца соответствующий документ. В нем должна быть указана информация о составе продукта, условиях изготовления и месте производства.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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