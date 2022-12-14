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Сегодня, 11:20

Эксперт объяснила важность правильного питания в детстве

Ольга Стрельникова
Фото diana.grytsku, Freepik
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Руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова рассказала ТАСС о том, что недостатки в питании ребенка увеличивают риск ожирения с возрастом. «Неправильное питание в сочетании с недостаточным потреблением кальция и железа могут стать факторами риска нарушения роста и развития, появления у детей избыточной массы тела и ожирения, а также других неинфекционных заболеваний во взрослой жизни», — предостерегла врач.

Елена Смирнова дала рекомендацию включать в детский рацион необходимое количество овощей, фруктов, молочных продуктов и рыбы. При этом, по словам врача, нужно сократить чрезмерное потребление соли и сахара, которые в обилии содержат кондитерские изделия, газированные напитки и фастфуд.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Дети
Питание
Советы и рекомендации
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