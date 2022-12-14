Эксперт объяснила важность правильного питания в детстве

Руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова рассказала ТАСС о том, что недостатки в питании ребенка увеличивают риск ожирения с возрастом. «Неправильное питание в сочетании с недостаточным потреблением кальция и железа могут стать факторами риска нарушения роста и развития, появления у детей избыточной массы тела и ожирения, а также других неинфекционных заболеваний во взрослой жизни», — предостерегла врач.

Елена Смирнова дала рекомендацию включать в детский рацион необходимое количество овощей, фруктов, молочных продуктов и рыбы. При этом, по словам врача, нужно сократить чрезмерное потребление соли и сахара, которые в обилии содержат кондитерские изделия, газированные напитки и фастфуд.