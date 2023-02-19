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Стиль жизни и ЗОЖ

19 февраля, 22:55

Эксперт посоветовал родителям ограничивать экранное время ребенка

Иван Шитик
Корреспондент
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Специалист по образовательной геймификации в онлайн-школе Александр Фомиченко объяснил, почему нельзя позволять маленьким детям использовать гаджеты.

«До полутора лет детям лучше вообще не давать никаких гаджетов: у малышей еще не развиты когнитивные способности, чтобы понимать, что они видят на экране и как это связано с окружающим миром. Для их мозга это просто раздражитель. Полезнее слышать песенки, трогать разнообразные предметы, решать простенькие головоломки. А еще — общаться: с родителями, братьями-сестрами, бабушками-дедушками. Даже по видеосвязи, если близкие далеко — при встречах будет проще установить контакт. Ближе к двум годам дети способны воспринимать обучающие игры на планшете только в том случае, если родители занимаются вместе с ними», — сказал эксперт KP.RU.

Он посоветовал давать ребенку играть с планшетом или смартфоном только в присутствии родителей.

Необходимо максимально ограничивать экранное время — не более 1 часа в день.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27467/4723234/
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