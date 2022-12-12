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12 декабря, 15:20

Эксперты назвали упражнения, которые помогут всегда быть в форме

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Издание Men Today предложило два простых, на первый взгляд, упражнения, которые помогут не только улучшить форму, но и продлить жизнь. Это берпи и прыжки на скакалке.

Как пишет издание, исследования ученых из Йенского университета в Германии показали, что прыжки на скакалке сжигают жир эффективнее бега на 24%, за счет дополнительной работы руками. Есть даже специальные скакалки с утяжелителями, они могут весить до 950 г. Упражнение с таким инвентарем поможет не только похудеть, поддерживать двигательную активность, но и укрепить мышцы рук.

Упражнение из кроссфита берпи Men Today оправданно называет сложным и даже мучительным. При его выполнении активно работает все тело, развивается взрывная сила нижней его части и тренируется сердце. Достаточно выполнять упражнение с простым упором в пол, но можно и с отжиманиями. Берпи совмещает в себе прыжок, присед и отжимание, выполнять их важно чисто, не пренебрегая техникой. Опускаясь в упор лежа, плавно коснитесь грудью пола. Чтобы выпрыгнуть максимально вверх, активно и синхронно работайте мышцами обеих ног. Постепенно можно увеличивать скорость, поясняет издание.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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