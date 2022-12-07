Эксперты объяснили, почему после еды хочется спать

Эксперты портала Ferra.ru рассказали, что после плотного обеда зачастую возникает желание вздремнуть. Но, несмотря на возникшее чувство сонливости, которое обусловлено двумя гормонами — серотонином и орексином, делать этого не стоит. Если уровень последнего снижается — человек испытывает чувство усталости. Понижает этот гормон инсулин, которого в крови становится все больше, в связи с возросшим после еды уровнем глюкозы. Серотонин начинает активно синтезироваться после приема пищи с большим количеством белка — мяса или рыбы. Он, помимо всего прочего, отвечает за регуляцию аппетита и сна. Эти два факта объясняют, почему после сытного приема пищи хочется поспать.

Если вы поддадитесь желанию вздремнуть после еды, результаты могут быть неожиданными для вашего здоровья. Возникнет кислотный рефлюкс и, как следствие, повреждение пищевода, повысится риск развития болезней пищевода, включая рак. Может произойти ухудшение пищеварения и набор веса, а также сон будет не очень качественным, могут мучить кошмары.