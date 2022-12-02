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Сегодня, 15:45

Эксперты рассказали о правилах мытья головы

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от gpointstudio на Freepik
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«Кубанские Новости» рассказали, что современные средства помогут превратить привычное мытье головы в приятный и полезный SPA-ритуал. Для этого важно перед началом процедуры тщательно расчесать волосы, используя расческу с мягкими зубчиками. Обладательниц длинных волос это впоследствии избавит от спутанности.

Обязательно уделите пару минут массажу кожи головы пальцами или специальным массажером. Это улучшит кровообращение, впитываемость полезных веществ и, как следствие, рост волос. Мыть голову эксперты kubnews.ru рекомендуют специальной щеткой, которая очистит и промассирует кожу. Это важно для обладателей жирных волос и тех, кто предпочитает бессульфатный шампунь, который плохо дает пену. Шампунь наносят только на корни волос (во избежание ломкости), на длину — маски, бальзамы. Смывают их теплой водой, после чего возможен «контрастный душ» непосредственно для волос, что добавит им блеска и эластичности.

В завершении процедуры эксперты советуют бережно промокнуть волосы полотенцем, но не ходить с ним на голове, иначе не избежать сечения. Подсушите корни феном и ни в коем случае не ложитесь спать с мокрыми волосами. Как пишет издание, это «чревато появлением перхоти, дерматитов и выпадением волос».

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