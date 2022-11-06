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Сегодня, 09:05

Фитнес-эксперт рассказал о пользе силовых тренировок для мужского и женского здоровья

Эксперт в области фитнеса рекомендует силовые тренировки для укрепления мужского и женского здоровья
Ольга Стрельникова
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Мастер спорта по легкой атлетике, двукратный чемпион России, фитнес-эксперт Evotren Александр Мироненко рассказал «СЭ», что силовые тренировки необходимы, как мужчинам, так и женщинам. Они налаживают работу всех систем организма и эндокринной в частности. Силовые тренировки улучшают мужское и женское здоровье и даже способны продлить сексуальную активность на долгие годы.

Многочисленные исследования показывают эффективность силовых тренировок для сохранения молодости и активности во всех сферах жизни.

С мнением ученых согласен и Александр Мироненко: «Это самый действенный способ продлить молодость, получить красивое тело, повысить качество жизни и улучшить самочувствие».

Фитнес-эксперт отметил, что силовые тренировки имеют множество плюсов — сохраняют мышечную массу после 30, улучшают осанку, фигуру, формируют уверенность и помогают полюбить себя.

Ограничениями для силовых нагрузок могут послужить беременность, рак, психические расстройства, ОРВИ, патологии опорно-двигательного аппарата и кардио-респираторной системы. Занятия спортом лучше отложить в период обострения любых заболеваний.

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